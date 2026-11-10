Tuyển Việt Nam: 48 giờ thách thức cho HLV Kim Sang Sik

Khó vì quá ít thời gian

Ngày 8/11, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho giải đấu giao hữu sắp tới với vỏn vẹn 14 cầu thủ khi nhiều tuyển thủ vẫn chưa thể hội quân vì vừa hoàn thành nhiệm vụ tại CLB.

Nhưng, đến ngày 11/11, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã phải bước vào trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc). Điều đáng lo không chỉ nằm ở lịch tập luyện gấp gáp, mà còn ở những biến động nhân sự ngay trước giải đấu.

Vắng hàng loạt trụ cột là điều khó khăn đầu tiên, nhưng kể cả khi xác định điều đó, kế hoạch về nhân sự của chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không đi đúng hướng bởi rất nhiều cầu thủ vắng mặt ngay trước ngày hội quân vì những lý do khác nhau.

HLV Kim Sang Sik không có nhiều thời gian chuẩn bị cho tuyển Việt Nam ở FIFA Days tháng 11

Đáng nói hơn, nhiều cầu thủ trong danh sách triệu tập, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu cùng nhau ở cấp độ ĐTQG. Dù có thể đang đạt phong độ tốt tại CLB, nhưng việc hòa nhập với một hệ thống chiến thuật khác, bên cạnh những đồng đội mới, không hề đơn giản.

Đó mới là thử thách thực sự dành cho HLV Kim Sang Sik, bởi thuyền trưởng người Hàn Quốc không chỉ phải lựa chọn đội hình xuất phát, mà còn cần tìm ra cách kết nối những cầu thủ có đặc điểm và thói quen chơi bóng khác nhau.

Bởi vậy, trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) không đơn thuần là màn khởi động tại giải giao hữu quốc tế tháng 11 mà còn là phép thử đối với khả năng ứng biến của chiến lược gia người Hàn Quốc.

HLV Kim Sang Sik nên chọn điều cần làm

Trong hoàn cảnh hiện tại, HLV Kim Sang Sik cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, thay vì cố gắng thay đổi quá nhiều cùng lúc.

Trước hết, tuyển Việt Nam cần một bộ khung đủ ổn định để bảo đảm khả năng vận hành. Những cầu thủ đã quen với yêu cầu chiến thuật của ông Kim Sang Sik nên đóng vai trò kết nối, giúp các gương mặt mới nhanh chóng bắt nhịp với lối chơi chung.

Bên cạnh đó, các yêu cầu chuyên môn cũng cần được đơn giản hóa. Thay vì xây dựng quá nhiều phương án tấn công, đòi hỏi phức tạp, tuyển Việt Nam có thể tập trung vào khả năng giữ cự ly đội hình, tổ chức pressing hợp lý và chuyển trạng thái nhanh sao cho hiệu quả nhất.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc chọn điều cần làm trước thay vì ôm đồm với tuyển Việt Nam

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc từ bỏ thử nghiệm. Các trận đấu sắp tới vẫn là cơ hội để HLV Kim Sang Sik kiểm tra những phương án mới, đặc biệt ở các vị trí đang thiếu sự cạnh tranh. Điều cần thiết là trao cơ hội có tính toán, thay vì thay đổi nhân sự ồ ạt rồi khó đánh giá hiệu quả.

Trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) vì thế không chỉ đặt ra yêu cầu về kết quả. Quan trọng hơn, người hâm mộ cần nhìn thấy một tuyển Việt Nam có tổ chức, biết cách triển khai lối chơi và duy trì sự chủ động trước đối thủ được đánh giá thấp hơn.

Khoảng 48 giờ có thể không đủ cho HLV Kim Sang Sik giải quyết mọi vấn đề, nhưng đủ để kiểm chứng khả năng ứng biến của ông. Bởi khó khăn về lực lượng là điều khách quan, còn cách đội nhà vượt qua mới phản ánh năng lực của thuyền trưởng tuyển Việt Nam, vốn đang bị đặt dấu hỏi lớn sau FIFA ASEAN Cup 2026.