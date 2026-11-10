U23 Việt Nam biến động nhân sự trước thềm Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Việt Nam tích cực rèn quân cho giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

Sau khi kiểm tra y tế, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung được xác định không đủ khả năng thi đấu. Trong khi đó, Nguyễn Trọng Tuấn gặp chấn thương đầu gối ở vòng đấu vừa qua tại Giải hạng Nhất quốc gia. Cả hai được trả về CLB để tiếp tục điều trị.

Thay thế hai cầu thủ này là Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú, đều sinh năm 2003 và đang thi đấu tại V.League. Trong đó, Cao Hoàng Minh trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, sở trường tiền vệ trung tâm.

Nguyễn Đức Phú từng khoác áo các đội tuyển trẻ U20, U21, U22 và U23 Việt Nam, có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ phòng ngự.

Hiện U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Pleiku, hoàn thiện lực lượng và các phương án chiến thuật trước trận ra quân gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku.

Các đội khách mời cũng lần lượt có mặt tại Gia Lai. U23 Qatar đã tập luyện tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, trong khi U23 Singapore đã đến Pleiku. U23 Thái Lan dự kiến có mặt vào chiều 9/11.

Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 tại sân vận động Pleiku, với sự tham dự của U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đây là dịp quan trọng để U23 Việt Nam rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm trước những mục tiêu sắp tới.