Yêu đương mặn nồng với bạn trai, cô gái SN 2006 không ngờ có ngày phải báo Công an

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Hồng Sơn (sinh năm 2004, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội TikTok, Sơn quen biết và có quan hệ tình cảm với chị T.M. (sinh năm 2006). Trong thời gian quen nhau, Sơn đã ghi lại video có nội dung nhạy cảm khi hai người gọi điện qua Messenger.

Sau khi chia tay vào cuối tháng 4/2026, do chị M. không đồng ý nối lại tình cảm, Sơn nhiều lần sử dụng video này để đe dọa, gây sức ép đòi tiền.

Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ

Đối tượng còn gửi video cho người thân của chị M., yêu cầu đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Trước hành vi đe dọa trên, chị M. đã trình báo cơ quan Công an; tại thời điểm trình báo, chị chưa chuyển tiền cho Sơn.

Từ vụ việc trên, lực lượng Công an cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin, hình ảnh và video riêng tư, đặc biệt khi chia sẻ qua mạng xã hội, ứng dụng liên lạc.

Khi bị đe dọa phát tán hình ảnh, video cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không tự ý thỏa hiệp hoặc chuyển tiền theo yêu cầu; đồng thời lưu giữ đầy đủ tin nhắn, hình ảnh, video liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.