Bóng chuyền nam Quân đội quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch

Môn bóng chuyền nam tại Đại hội TTTQ lần thứ X-2026 có 8 đội tuyển tham gia, gồm: Quân đội, Công an, Ninh Bình, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh. Giải diễn ra từ ngày 27-11 đến 11-12, tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP Hồ Chí Minh). Trên cương vị huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội, ông Trần Đình Tiền thận trọng: "Các tuyển thủ vừa trải qua Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026 với nhiều trận có chuyên môn cao. Toàn đội tập trung tối đa hướng tới nhiệm vụ giành thành tích cao nhất tại Đại hội TTTQ lần thứ X-2026".

Câu lạc bộ Biên phòng-MB đăng quang ngôi vô địch quốc gia 2026. Ảnh: VFV

4 năm trước, Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội giành huy chương vàng tại Đại hội TTTQ lần thứ IX-2022. Sau 4 năm, nhiều VĐV ưu tú nhất của bóng chuyền nam Quân đội như Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Trần Minh Đức, Phạm Văn Hiệp, Thạch Quang Phú, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Phan Công Đức, Vũ Anh Tuấn... vẫn giữ phong độ ổn định.

Trên thực tế, HLV trưởng Trần Đình Tiền cùng cộng sự trong Ban huấn luyện là HLV Thái Anh Văn, Hoàng Văn Phương, Phạm Ngọc Kiên đã xây dựng rất kỹ chiến thuật chuyên môn cho đội bóng ngay khi bắt đầu tập luyện từ tháng 8-2026. Toàn đội thể hiện rõ ý đồ chiến thuật và hiện thực hóa bằng chức vô địch Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026. Tiếp đó, các VĐV đã tập huấn tại Trung Quốc rồi góp mặt ở Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026, trước khi hướng tới nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm là Đại hội TTTQ.

Không được phép hài lòng với các kết quả đã đạt được và cần tập trung, giữ kỷ luật chuyên môn trong mọi nhiệm vụ được giao là yêu cầu trên hết của Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội. Bóng chuyền là môn tập thể, mỗi cá nhân đạt phong độ cao thì toàn đội bóng mới có sức mạnh. HLV trưởng Trần Đình Tiền xác định Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội xây dựng chiến thuật không vì riêng cá nhân nào mà theo sự vận hành của toàn đội. Trong đó, vai trò chuyền hai là người quan trọng giữ nhịp phối hợp chiến thuật. Do vậy, lần lượt Đinh Văn Duy, Phan Công Đức được Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội lắp ghép vào các bài tập chiến thuật đã định hình nhằm có sự phối hợp nhuần nhuyễn cùng đồng đội.

Tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026, Nguyễn Ngọc Thuân nhận danh hiệu "VĐV tấn công xuất sắc nhất", Đinh Văn Duy là "VĐV chuyền hai xuất sắc nhất". Trước đó, Ngọc Thuân có danh hiệu "VĐV tấn công xuất sắc nhất" tại Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026. Đây là những minh chứng cụ thể về phong độ của các tuyển thủ nên Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội tin tưởng toàn đội sẽ phát huy tài năng, tinh thần đoàn kết để hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Đại hội TTTQ lần thứ X-2026.