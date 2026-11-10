Người chính thức thay Madam Pang tự tin giúp tuyển Thái Lan vô địch

Ông Chalermchai Mahakitsiri được bổ nhiệm vào vị trí này và lập tức đặt mục tiêu đưa tuyển Thái Lan vô địch King’s Cup 2026. FAT đánh giá đây là sự góp mặt sẽ tạo ra điều tích cực cho tuyển Thái Lan trong thời gian tới.

Ngày 9/11, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức công bố ông Chalermchai Mahakitsiri đảm nhận vị trí trưởng đoàn đội tuyển quốc gia nam. Đây là sự thay đổi đáng chú ý trong bộ máy quản lý tuyển Thái Lan, sau khi Madam Pang (Nualphan Lamsam) trở thành Chủ tịch FAT và tập trung vào công việc điều hành liên đoàn.

HLV trưởng Anthony Hudson cùng các thành viên đội tuyển Thái Lan đã chào đón người thay thế Madam Pang. Ông Chalermchai sẽ bắt đầu nhiệm vụ với King’s Cup lần thứ 52, giải đấu diễn ra từ ngày 12 đến 17/11 tại tỉnh Sisaket.

Bóng đá Thái Lan chính thức có trưởng đoàn đội tuyển quốc gia mới sau khi Madam Pang tập trung vào vai trò Chủ tịch FAT. Ảnh: FAT

Đáng chú ý, tân trưởng đoàn không giấu tham vọng ngay trong lần đầu nhận nhiệm vụ. Ông cho biết mục tiêu trước mắt là giúp tuyển Thái Lan giành chức vô địch King’s Cup. Theo ông, đội bóng đã có sự chuẩn bị và những cầu thủ sẵn sàng thi đấu. Sau giải đấu này, ban lãnh đạo sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch hướng đến vòng loại World Cup năm tới.

Về vai trò mới, ông Chalermchai sẽ phụ trách công tác quản lý, điều phối và hỗ trợ đội tuyển, phối hợp cùng HLV Anthony Hudson trong quá trình chuẩn bị và thi đấu. Nhà quản lý này nhấn mạnh nhiệm vụ của trưởng đoàn là chăm lo tốt nhất cho các cầu thủ, tạo điều kiện thuận lợi để đội tuyển tập trung vào chuyên môn.

Trong khi đó, HLV Anthony Hudson cũng đặt mục tiêu vô địch King’s Cup. Nhà cầm quân người Anh thừa nhận tuyển Thái Lan đã hai năm chưa giành danh hiệu và khẳng định toàn đội sẽ làm việc chăm chỉ để hướng đến chiếc cúp vào ngày 17/11.

King’s Cup 2026 có bốn đội tham dự gồm Thái Lan, Oman, Tajikistan và Brunei. Đội chủ nhà gặp Brunei ở bán kết ngày 14/11, trong khi Oman đối đầu Tajikistan. Sự xuất hiện của ông Chalermchai đánh dấu chương mới trong công tác quản lý đội tuyển Thái Lan sau thời Madam Pang trực tiếp gắn bó với vai trò trưởng đoàn. Tuy nhiên, thước đo đầu tiên cho nhiệm kỳ của tân trưởng đoàn sẽ là kết quả tại King’s Cup, nơi tuyển Thái Lan đang chịu áp lực phải trở lại với danh hiệu.