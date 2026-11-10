Giải quần vợt quốc tế Davis Cup diễn ra tại Lâm Đồng

Giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đăng cai tổ chức dưới sự ủy quyền của Liên đoàn quần vợt thế giới (World Tennis), quy tụ 14 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ cùng gần 60 tay vợt quốc tế, tranh tài từ ngày 11 đến ngày 14-11-2026.

Các đội tham dự gồm: Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Guam, Lào, Ma Cao (Trung Quốc), Maldives, Mông Cổ, Nepal, Pacific Oceania, Tajikistan, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Yemen.

Các đội tham dự Davis Cup by Generali 2026 nhóm V, khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Ban tổ chức chia 14 đội vào 4 bảng. Bảng A và B mỗi bảng có 3 đội, bảng C và D mỗi bảng có 4 đội. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào sáng 11-11, từ ngày 11 đến 13-11, các đội thi đấu vòng tròn trong bảng để xác định thứ hạng. Ngày 14-11, đội nhất bảng A gặp đội nhất bảng D, đội nhất bảng B gặp đội nhất bảng C. Hai đội thắng giành quyền thăng hạng, các đội còn lại thi đấu phân hạng. Các trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên VTVcab và fanpage của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam.