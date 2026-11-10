Ninh Bình bất ngờ khiến tuyển Việt Nam khốn khổ

Đáng chú ý, CLB Ninh Bình bất ngờ có đến 3 trường hợp, khiến HLV Kim Sang Sik mất thêm những phương án quan trọng, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau khi vòng 7 V.League 2026/27 khép lại, ban huấn luyện tuyển Việt Nam nhận thông tin 5 cầu thủ gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau. Danh sách này gồm Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Thép Xanh Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình).

Tuyển Việt Nam tiếp tục đối mặt với bài toán lực lượng trước thềm Casper Cup 2026 khi có tới 5 cầu thủ phải rút lui vì chấn thương. Ảnh: ASEAN United FC

Ban huấn luyện quyết định không triệu tập những cầu thủ kể trên trong đợt tập trung hiện tại để họ có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi. Đây là lựa chọn cần thiết nhằm tránh nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hơn, nhưng cũng đẩy HLV Kim Sang Sik vào tình cảnh khó khăn khi kế hoạch nhân sự liên tục bị xáo trộn.

Ninh Bình là đội bóng có nhiều cầu thủ vắng nhất. Trương Tiến Anh và Lê Ngọc Bảo đều là những gương mặt có thể đảm nhiệm vai trò ở hàng phòng ngự. Khi cả hai cùng vắng mặt, HLV Kim Sang Sik buộc phải tính toán lại các phương án phòng thủ, nhất là trong bối cảnh tuyển Việt Nam vốn không có được lực lượng tốt nhất.

Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không có sự phục vụ của những cái tên đáng chú ý như Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải. Việc tiếp tục mất thêm các cầu thủ vì chấn thương khiến tuyển Việt Nam khó có thể duy trì bộ khung ổn định. Casper Cup 2026 vì thế trở thành cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm nhân sự, nhưng đồng thời cũng là phép thử về chiều sâu đội hình.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Ninh Bình lần đầu không có cầu thủ nào lên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Đội bóng cố đô từng đóng góp nhiều gương mặt cho đội tuyển, nhưng ở đợt tập trung này, nhiều cầu thủ được nhắc đến đều phải vắng mặt vì lý do chấn thương. Đây là sự thay đổi đáng kể, nhất là khi Ninh Bình đang sở hữu nhiều tuyển thủ và từng là nguồn cung nhân sự quan trọng cho đội tuyển.

Ở chiều ngược lại, HLV Kim Sang Sik bổ sung hai gương mặt mới là Hoàng Vĩnh Nguyên của HAGL và Nguyễn Hồng Phúc thuộc SHB Đà Nẵng. Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, từng được triệu tập lên U23 Việt Nam năm 2023 và có thời gian tập huấn tại CLB Cádiz B của Tây Ban Nha. Hồng Phúc sinh năm 2003, từng góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Hai sự bổ sung này mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện, nhưng rõ ràng không thể giúp HLV Kim Sang Sik lập tức giải quyết mọi vấn đề. Tuyển Việt Nam đang mất nhiều nhân tố ở các vị trí khác nhau, trong khi thời gian chuẩn bị không còn quá nhiều. Điều đáng lo không chỉ nằm ở số lượng cầu thủ vắng mặt, mà còn là việc nhà cầm quân người Hàn Quốc phải liên tục điều chỉnh đội hình trước khi bước vào giải đấu.