Giải xe đạp địa hình MTB 'Mắt Thần Núi - Chinh phục thử thách' sẽ diễn ra ngày 15/11

Giải dành cho các vận động viên trong và ngoài tỉnh từ đủ 18 tuổi trở lên, đăng ký tham gia theo hình thức tự do, không phân biệt cơ quan, đơn vị công tác hay địa bàn cư trú, bảo đảm đủ năng lực hành vi dân sự và sức khỏe theo quy định. Các vận động viên tranh tài trên một tuyến đường duy nhất với cự ly khoảng 16 km, từ điểm xuất phát đến đích.

Các vận động viên sẽ tranh tài tại Giải xe đạp địa hình MTB "Mắt Thần Núi - Chinh phục thử thách" tại xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh minh họa

Đường đua được chia thành hai phần theo đặc điểm địa hình: chặng 1 dài khoảng 10 km, chủ yếu là đường bê tông với những đoạn dốc dài, độ dốc lớn; chặng 2 dài khoảng 6 km, là đường đất, địa hình tự nhiên qua suối, đá, bùn và các lối mòn. Hai phần này không phải các chặng thi đấu riêng biệt mà tạo thành một hành trình liên tục, đòi hỏi các vận động viên có thể lực và kỹ thuật tốt.

Theo kế hoạch, từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 30 phút ngày 15/11, các vận động viên có mặt tại Trường THCS Cao Chương, xã Trà Lĩnh để điểm danh, nhận số báo danh. Lễ phổ biến quy định thi đấu và hướng dẫn an toàn diễn ra từ 7 giờ 30 phút; các vận động viên di chuyển đến vị trí xuất phát từ 7 giờ 45 phút. Bảng thi đấu đầu tiên xuất phát lúc 8 giờ. Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức tại khu vực Mắt Thần Núi sau khi cuộc đua kết thúc và kết quả được xác nhận chính thức.

Giải được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung, môn xe đạp nói riêng; tạo sân chơi lành mạnh để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, thông qua hoạt động thể thao, góp phần giới thiệu, quảng bá danh thắng quốc gia Mắt Thần núi và cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người Cao Bằng đến du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh.