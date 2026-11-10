Đặc biệt, tuyển Thái Lan chính thức có người thay thế Madam Pang, tính từ lúc bà rời vị trí trưởng đoàn để làm Chủ tịch FAT. Sự xuất hiện của tân trưởng đoàn đội tuyển quốc gia cũng được kỳ vọng mang đến những hỗ trợ tích cực cho đội bóng.

Cụ thể, tuyển Thái Lan có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm huấn luyện BG (Pathum Thani), chuẩn bị cho King’s Cup lần thứ 52 diễn ra từ ngày 12 đến 17/11 tại tỉnh Sisaket. Đáng chú ý, ông Chalermchai Mahakitsiri, tân trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Thái Lan, đã trực tiếp đến sân theo dõi và động viên các cầu thủ.

Madam Pang có người kế vị vai trò trưởng đoàn, đó là ông Chalermchai Mahakitsiri (tân trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Thái Lan). Ảnh: FAT

HLV Anthony Hudson đưa 21 cầu thủ ra sân tập luyện. Buổi tập kéo dài khoảng 90 phút, chủ yếu tập trung vào việc phục hồi thể lực sau khi các cầu thủ vừa thi đấu cho CLB vào cuối tuần trước. Hậu vệ Nicholas Mickelson dự kiến hội quân ngày 10/11, trong khi tiền đạo Suphanat Mueanta sẽ có mặt vào ngày 15/11.

Chia sẻ trước buổi tập, HLV Anthony Hudson thừa nhận tuyển Thái Lan gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự tốt nhất. Lịch thi đấu của các CLB, đặc biệt là những đội tham dự ASEAN Club Championship, khiến ban huấn luyện không thể triệu tập đầy đủ những cầu thủ mong muốn.

Nhà cầm quân người Anh cho biết ông hiểu quan điểm của các CLB, đồng thời khẳng định hài lòng với những gương mặt được lựa chọn thay thế. Theo ông, điều quan trọng là duy trì sự ổn định của đội hình và tạo điều kiện để nhóm cầu thủ hiện tại đạt trạng thái tốt nhất trước giải đấu.

Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của tân trưởng đoàn Chalermchai Mahakitsiri. HLV Hudson tiết lộ đã có một số cuộc trao đổi với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) về vai trò và nhiệm vụ của vị trí này. Ông đánh giá đây là sự bổ sung tích cực, không chỉ hỗ trợ ban huấn luyện mà còn giúp các cầu thủ được chăm sóc và tạo điều kiện tốt hơn.

Áp lực lớn nhất với tuyển Thái Lan lúc này là mục tiêu tìm lại danh hiệu. HLV Hudson nhấn mạnh đội bóng đã hai năm chưa được nâng cao chiếc cúp vô địch và toàn đội sẽ làm việc chăm chỉ mỗi ngày để hướng đến chức vô địch King’s Cup.

Nhà cầm quân này cũng cho rằng người hâm mộ Thái Lan xứng đáng được chứng kiến đội nhà đăng quang, dù ông dành sự tôn trọng cho các đối thủ, đặc biệt là những đội bóng có chất lượng tại giải.

King’s Cup 2026 có sự tham dự của Thái Lan, Oman, Tajikistan và Brunei. Ngày 14/11, Oman gặp Tajikistan lúc 16h, trước khi Thái Lan đối đầu Brunei lúc 19h30. Hai đội thắng sẽ tranh chức vô địch vào ngày 17/11.

Với lợi thế sân nhà, Thái Lan được kỳ vọng sẽ tận dụng King’s Cup để chấm dứt quãng thời gian trắng tay. Tuy nhiên, tuyên bố của HLV Hudson sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu đội bóng thể hiện được bản lĩnh và năng lực trên sân cỏ.