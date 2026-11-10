Pau Cubarsi giành giải Golden Boy

Chàng trai vàng, chủ nhân mới của giải Golden Boy, là Pau Cubarsi. Trung vệ 19 tuổi của Barcelona mùa trước giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha, cùng chức vô địch World Cup 2026 với đội tuyển quốc gia.

Tại World Cup 2026, nơi Cubarsi luôn đá chính, anh cũng được bầu là Cầu thủ trẻ hay nhất. Giờ đây, giải thưởng của Tuttosport tiếp tục khẳng định tài năng ấy, vinh danh anh là cầu thủ U21 hay nhất châu Âu.

Pau Cubarsi chiến thắng cuộc bầu chọn Golden Boy. Ảnh: FCB

Chiến thắng của Cubarsi không mâu thuẫn với sự xuất sắc của Lamine Yamal hay giải Kopa tại lễ trao Quả bóng vàng vừa qua. Chính tiền đạo Barca, trong bài phát biểu nhận giải, đã “trao vương miện” cho Cubarsi như người xứng đáng giành Kopa.

Hơn nữa, theo quy định trong cuộc tổ chức bầu chọn của nhật báo Italia, mỗi cầu thủ chỉ được giành Golden Boy một lần.

Dù nhìn từ góc độ nào, thành công của Cubarsi cũng thể hiện sức sống của La Masia trong thời hiện đại. Kể từ khi giải thưởng ra đời năm 2003, đã có 5 cầu thủ Barca được vinh danh ở cuộc bình chọn danh tiếng này, với lá phiếu quyết định thuộc về 50 nhà báo châu Âu.

Lionel Messi, Pedri (không phải do La Masia đào tạo), Gavi, Lamine Yamal và giờ là Cubarsi tạo nên danh sách những người chiến thắng. Ngoài ra còn có Cesc Fabregas: dù khởi đầu tại Barcelona, HLV hiện tại của Como nhận giải khi khoác áo Arsenal, nơi ông cũng tiếp tục được đào tạo.

Xếp xa phía sau vị thế thống trị của đội bóng xứ Catalunya là Atletico, MU, Man City, Ajax và PSG, mỗi CLB có hai lần đoạt giải.

Trung vệ Barca giành 475 điểm, vượt Diomande của Real Madrid, người xếp thứ hai với số điểm ít hơn gần 250. Đứng thứ ba là Zaire-Emery của PSG.

Thành công này càng đáng chú ý bởi Cubarsi mới là hậu vệ thứ hai chiến thắng, sau Matthijs de Ligt năm 2018.

Những bàn thắng bao giờ cũng có sức hút lớn hơn: Messi, Kylian Mbappe, Kun Aguero, Jude Bellingham và Erling Haaland nằm trong danh sách từng được vinh danh, còn Cristiano Ronaldo thì không.

Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Turin ngày 14/12. Lần này, trung vệ Barca sẽ không bỏ lỡ, sau khi phải vắng mặt ở lễ trao Quả bóng vàng vì bị cúm.

Danh sách cầu thủ giành giải Golden Boy: