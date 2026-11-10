5 cầu thủ chấn thương, HLV Kim Sang-sik bổ sung 2 gương mặt trẻ

Một trong hai cầu thủ được HLV Kim Sang-sik gọi bổ sung.

Vì vậy, HLV Kim Sang- Sik quyết định không triệu tập 5 cầu thủ nói trên trong đợt tập trung chuẩn bị cho Casper Cup 2026 và gọi bổ sung tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên của HAGL và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc thuộc biên chế SHB Đà Nẵng.

Hoàng Vĩnh Nguyên từng được triệu tập lên U.23 Việt Nam năm 2023, trong khi đó Nguyễn Hồng Phúc cũng đã góp mặt ở các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có U.23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2024.