Mùa vàng trên miền non nước

Tôi về quê vào một buổi sáng đầu Thu, đúng lúc người dân đang bước vào mùa gặt. Con đường nhỏ chạy men theo triền núi, thỉnh thoảng bắt gặp một chiếc xe chở lúa chậm rãi đi qua. Ngoài đồng, người cúi xuống cắt từng khóm lúa, người buộc thành từng bó, người thoăn thoắt chuyển lên bờ. Công việc nối tiếp nhau trong nhịp điệu quen thuộc, bình dị mà khẩn trương.

Mùa vàng trải sắc giữa miền non nước.

Trước mắt, những bông lúa trĩu hạt nghiêng mình đung đưa trong gió. Phía xa, núi vẫn lặng im, tiếng người gọi nhau vọng qua cánh đồng, hòa cùng âm thanh đều đều của máy tuốt lúa. Giữa nhịp lao động rộn ràng ấy, những hình ảnh thân thuộc chợt đánh thức trong tôi ký ức về ngày thơ bé, khi mỗi mùa thu hoạch đều gắn với bóng dáng của mẹ và những buổi chiều đầy ắp tiếng cười.

Ngày còn nhỏ, tôi thường theo mẹ ra đồng. Khi ấy, mùa gặt dường như dài hơn trong cảm nhận của một đứa trẻ. Tôi nhớ đôi chân lấm đất, chiếc nón rộng vành, những bó lúa xếp bên bờ và buổi chiều trở về với mùi rơm mới vương trên áo. Sân nhà ngày ấy lúc nào cũng bận rộn. Người lớn phơi lúa, sàng thóc, trẻ nhỏ quanh quẩn bên đống rơm, chờ đến bữa cơm chiều.

Ở quê, từ hạt lúa đầu mùa, người dân còn làm nên những thức quà mang đậm hương vị đồng quê. Khi hạt thóc vừa đủ độ, những bông lúa non được chọn để làm cốm. Qua các công đoạn rang, giã, sàng công phu, hạt cốm giữ được màu xanh dịu, vị ngọt thanh và hương thơm nhẹ nhàng của đồng ruộng. Nắm cốm nhỏ không chỉ là món quà của đất trời mà còn gợi nhớ bàn tay khéo léo, sự cần mẫn của người dân quê trong cách gìn giữ hương vị thân thuộc.

Sau thu hoạch, hạt thóc được phơi khô, cất giữ, rơm được gom lại phục vụ chăn nuôi và sinh hoạt. Mỗi phần của cây lúa đều được tận dụng, nối tiếp một vòng quay quen thuộc của đời sống. Từ đó, cánh đồng không chỉ cho hạt gạo mà còn góp phần duy trì những tập quán, kinh nghiệm và nếp sống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Chiều xuống, nắng nghiêng qua dãy núi. Trên những khoảng sân, lúa được trải thành từng lớp mỏng để hong khô, vài bó rơm dựng bên hiên nhà, khói bếp bắt đầu bay lên theo làn gió nhẹ. Ngoài đồng, tiếng người thưa dần, những chuyến xe chở lúa lần lượt trở về, khép lại một ngày tất bật.

Tôi đứng lại, ngắm nhìn cánh đồng trước khi rời đi. Sắc vàng dưới nắng chiều dịu xuống, trải thành những khoảng màu ấm áp giữa núi rừng. Sau vẻ đẹp ấy là một mùa lao động, những tháng ngày người dân kiên nhẫn chăm chút từng thửa ruộng để đón nhận thành quả bằng niềm vui giản dị. Có lẽ, giá trị của mùa thu hoạch không chỉ nằm ở hạt thóc, mà còn ở những ký ức và nếp sống được bồi đắp qua mỗi mùa lúa chín.

Miền non nước cứ thế đi qua những vòng quay của đất trời. Xuân gieo mầm, hạ nuôi dưỡng, thu kết hạt rồi đông lại về. Mỗi mùa mang một sắc thái, một công việc và một nhịp sống riêng. Còn mùa Thu, với những cánh đồng đang độ thu hoạch, dường như gợi nhắc con người về giá trị của sự chăm chỉ và niềm vui của người nông dân sau những tháng ngày chờ đợi.

Nhịp sống rộn ràng trên những cánh đồng mùa gặt.

Trên đường trở về, tôi ngoảnh lại nhìn những thửa ruộng vừa qua mùa gặt. Ánh chiều buông xuống, phủ lên cảnh vật một vẻ dịu dàng, bình yên. Tôi chợt nhận ra, vẻ đẹp của miền non nước những ngày này không chỉ nằm ở cảnh sắc, mà còn được tạo nên từ mồ hôi, sự cần mẫn và niềm hy vọng của những người gắn bó với đất. Mai này, cánh đồng sẽ thay màu theo vòng quay của đất trời, nhưng ký ức về những ngày tháng ấy vẫn ở lại nguyên vẹn, như một phần thân thương của quê nhà, để mỗi lần nhớ về, lại thấy lòng mình dịu xuống trước mùa vàng miền non nước.