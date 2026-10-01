Những điểm đến khiến hành trình cuối năm thêm đáng nhớ

Lên Tam Đảo tìm một khoảng trời riêng

Cách Hà Nội khoảng 80km, Tam Đảo (Phú Thọ) là lựa chọn phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày. Nơi đây mang đến cảm giác khác hẳn sự náo nhiệt của đô thị với khí hậu mát mẻ, núi rừng xanh và những cung đường quanh co.

Tam Đảo trong sương. Ảnh: Phương Thúy

Cuối năm, Tam Đảo bước vào những ngày se lạnh và thường xuất hiện sương mù vào buổi sáng. Đây cũng là thời điểm thích hợp để cảm nhận vẻ huyền ảo của vùng đất trên mây, thay vì chỉ ghé qua để check-in.

Quảng trường Tam Đảo, nhà thờ đá, Cầu Mây, Thác Bạc hay Đỉnh Rùng Rình... là những điểm đến có thể kết hợp trong hành trình. Với người yêu thiên nhiên, Vườn quốc gia Tam Đảo mở ra những trải nghiệm trekking, hiking và khám phá hệ sinh thái phong phú. Chùa Địa Ngục cũng là một điểm đến nằm giữa không gian núi rừng, có tầm nhìn rộng.

Sau những giờ di chuyển và khám phá, ẩm thực địa phương là một phần không thể thiếu. Su su Tam Đảo, thịt lợn đồi, gà đồi, bò tái kiến đốt... đều là những món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng núi.

Bắc Sơn - mùa vàng nối tiếp mùa hoa

Nếu Tam Đảo hấp dẫn du khách bởi mây núi, Bắc Sơn lại cuốn hút bằng một thung lũng rộng mở, những nếp nhà sàn và đời sống văn hóa của đồng bào Tày.

Du khách check-in với đồng lúa. Ảnh: Hải Hà

Khoảng tháng 7 - 10, cánh đồng lúa Bắc Sơn chuyển sang sắc vàng xen giữa những thửa ruộng còn xanh hoặc vừa thu hoạch. Từ đỉnh Nà Lay ở độ cao khoảng 600m, toàn cảnh thung lũng hiện ra rộng lớn, đặc biệt ấn tượng vào bình minh và hoàng hôn. Chặng đường 1.200 bậc đá có thể khiến du khách mất khoảng 30 phút nếu quen leo núi và khoảng 1 giờ với người ít vận động, nhưng phần thưởng ở phía trên là một góc nhìn khác về vùng đất này.

Bước sang tháng 10, 11, Bắc Sơn lại có một mùa hoa mới khi tam giác mạch nở rộ tại xã Hưng Vũ. Những ruộng hoa nằm giữa các thung lũng, bao quanh bởi núi đá, tạo nên không gian phù hợp cho những chuyến đi chậm và săn ảnh.

Cánh đồng lúa Bắc Sơn chuyển sang sắc vàng. Ảnh: Hải Hà

Với người muốn tìm hiểu văn hóa địa phương, làng Văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn là điểm dừng chân đáng cân nhắc. Hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày nằm trong thung lũng, giữa núi, đồng ruộng và dòng suối Quỳnh Sơn. Lưu trú tại homestay giúp hành trình gần hơn với đời sống bản địa, từ thưởng thức món ăn đến tìm hiểu phong tục.

Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn cũng là một điểm đến giàu giá trị lịch sử, hiện lưu giữ các tài liệu, hiện vật về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn cùng nhiều di vật khảo cổ được phát hiện tại địa phương.

Đến Cẩm Thanh, sống chậm lạigiữa rừng dừa Bảy Mẫu

Khác với những cung đường miền núi, hành trình về làng Cẩm Thanh (phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng) mở ra một thế giới hoàn toàn khác.

Du khách ngồi trên chiếc thuyền thúng, len qua những con rạch nhỏ. Ảnh: Voln

Từ phố cổ Hội An, du khách di chuyển một khoảng thời gian ngắn để đến vùng sinh thái nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn. Hệ thống kênh rạch đan xen cùng những rặng dừa nước tạo thành một không gian xanh đặc trưng. Ngồi trên chiếc thuyền thúng, len qua những con rạch nhỏ, du khách có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của không gian khi âm thanh phố thị dần nhường chỗ cho tiếng nước và những tán dừa.

Rừng dừa Bảy Mẫu cũng lưu giữ nhiều lớp ký ức lịch sử. Trong những năm kháng chiến, nơi đây từng là vùng căn cứ quan trọng. Ngày nay, những câu chuyện về đời sống sông nước, mùa cá, mùa nước được người chèo thuyền kể lại bằng giọng mộc mạc, giúp chuyến đi có thêm chiều sâu.

Tại Cẩm Thanh, hệ thống kênh rạch đan xen cùng những rặng dừa nước tạo thành một không gian đặc trưng. Ảnh: Voln

Một trải nghiệm khá lý thú với nhiều du khách là “múa thúng”, khi những chiếc thuyền tròn xoay nhanh trên mặt nước. Du khách cũng có thể thử tung chài, kéo lưới, tìm hiểu cách làm thuyền thúng hoặc những sản phẩm từ tre và dừa nước.

Từ tháng 3 đến tháng 11 được xem là khoảng thời gian phù hợp để khám phá rừng dừa. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn là lúc không gian yên tĩnh, ánh sáng đẹp và thời tiết dễ chịu hơn.

Sài Gòn - một thành phố, nhiều nhịp trải nghiệm

Nếu muốn tìm một chuyến đi có cả lịch sử, văn hóa, đô thị và thiên nhiên, Sài Gòn là lựa chọn giàu trải nghiệm. Du khách có thể bắt đầu bằng việc tham quan những công trình quen thuộc như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành..., sau đó chuyển sang một góc nhìn hiện đại từ Landmark 81 SkyView hoặc Saigon Skydeck.

Địa đạo Củ Chi là điểm đến dành cho du khách muốn tìm hiểu lịch sử. Ảnh: Triều Thúy

Những ai muốn tìm hiểu lịch sử có thể dành thời gian khám phá Địa đạo Củ Chi. Nếu cần một khoảng xanh sau những giờ giữa phố, Cần Giờ mở ra không gian rừng ngập mặn và biển. Đây cũng là nơi đầu tiên ở Việt Nam được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Từ Sài Gòn, hành trình cũng có thể nối dài về miền Tây, đến Tiền Giang hoặc Bến Tre để khám phá vườn cây ăn trái, đi xuồng qua những con rạch nhỏ, ghé lò kẹo dừa, thưởng thức Đờn ca tài tử...

Đón mùa nước nổi bằng những trải nghiệm Cần Thơ

Từ khoảng tháng 9 đến tháng 11, Cần Thơ bước vào mùa nước nổi. Nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về mang theo phù sa và nguồn sản vật phong phú, tạo nên một diện mạo rất khác cho miền sông nước.

Đêm Cần Thơ. Ảnh: ST

Bến Ninh Kiều và chợ nổi Cái Răng vẫn là những điểm đến quen thuộc, nhưng mùa nước nổi đem lại một nhịp sống riêng. Những chiếc ghe xuồng di chuyển trên mặt nước, các sản vật được trao đổi ngay trên sông và bữa sáng trên thuyền tạo nên trải nghiệm khó tìm thấy ở những đô thị khác.

Mùa này hoa súng, bông điên điển và cá linh trở thành những sản vật đặc trưng. Du khách có thể thưởng thức lẩu cá linh bông điên điển, bánh xèo bông điên điển, bông súng kho mắm, chuột đồng nướng lu...

Điều làm mùa nước nổi trở nên đặc biệt nằm ở sự hòa quyện giữa cảnh sắc, ẩm thực và đời sống. Một chuyến xuồng giữa không gian sông nước, một buổi sớm ở chợ nổi hay bữa ăn đậm vị miền Tây, tất cả đều có thể trở thành ký ức đẹp của hành trình cuối năm.