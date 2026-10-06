Mùa vàng trên Lũng Cú
Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang còn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Vụ lúa hè - thu năm 2026, trước dự báo thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, mưa lớn có thể ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa, đơn vị đã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch với phương châm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra.
Không chỉ tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú còn trực tiếp xuống đồng, giúp nhân dân gặt lúa, vận chuyển, gom rơm rạ, góp phần giúp bà con thu hoạch nhanh, bảo đảm an toàn nông sản trước những diễn biến bất lợi của thời tiết.
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ chung sức cùng nhân dân càng tô đậm tình quân dân nơi biên giới. Những việc làm thiết thực ấy góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng, tạo nền tảng để cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/mua-vang-tren-lung-cu-1059583