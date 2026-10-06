Tiếp sức học sinh và người dân khó khăn xã Trần Phán

Đoàn dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là trước khi tham gia chương trình.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các đơn vị tài trợ trao tặng 10 xe đạp, 20 suất học bổng, 1.000 quyển tập, 1 tấn gạo và 50 suất quà nhu yếu phẩm cho học sinh, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Xã Trần Phán. Tổng trị giá các phần quà hơn 70 triệu đồng, do Tỉnh đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh vận động các mạnh thường quân tài trợ.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài trao bảng tượng trưng tặng học bổng hỗ trợ học sinh cho đại diện Trường Mầm non Hoa Hướng Dương.

Là một trong những học sinh được nhận học bổng, em Nguyễn Gia Bách, lớp 6A4, Trường THCS Trần Phán, vui mừng cho biết sẽ sử dụng học bổng để phục vụ việc học. Em Nguyễn Gia Bách bày tỏ cảm ơn các cô, chú đã quan tâm, giúp đỡ và hứa sẽ cố gắng học tập tốt, đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Ngô Diễm Phúc (bên trái) và đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Trần Phán, trao học bổng cho học sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Ngô Diễm Phúc (bìa trái) và ông Trần Hoàng Khởi, Chủ tịch UBND Xã Trần Phán (bìa phải), trao tập cho đại diện các trường học.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Trần Phán và nhà tài trợ,

trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức trao quà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban tổ chức trao thư cảm ơn đến các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ, ghi nhận sự đồng hành trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài trao thư cảm ơn nhà tài trợ.

Chương trình góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, đồng thời chia sẻ với người dân còn khó khăn trên địa bàn Xã Trần Phán. Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và sự đồng hành của các đơn vị trong công tác an sinh xã hội./.