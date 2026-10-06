Anh Hà Thái Sơn được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN thành phố Bắc Ninh

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố, bổ sung lực lượng cán bộ chủ chốt, bảo đảm tính liên tục, toàn diện và nâng cao năng lực điều hành của tổ chức Hội LHTN thành phố Bắc Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Theo báo cáo, đến tháng 9/2026, Ủy ban Hội LHTN thành phố Bắc Ninh có nhiều biến động về nhân sự do 68/88 anh, chị ủy viên, 22/28 Ủy viên Ban Thư ký, 6/7 Phó Chủ tịch và 8/10 thành viên Ban Kiểm tra được điều chuyển hoặc không còn đủ điều kiện tham gia. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động Hội LHTN thành phố Bắc Ninh được duy trì liên tục, hiệu quả.

Anh Hà Thái Sơn (thứ 2 bên phải) được hiệp thương làm Chủ tịch Hội LHTN thành phố Bắc Ninh.

Hội nghị đã hiệp thương bổ sung 37 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN thành phố Bắc Ninh khóa VI. Anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Bắc Ninh lâm thời, giữ chức Chủ tịch Hội LHTN thành phố Bắc Ninh khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029, với 100% đại biểu thống nhất.

Hội nghị kiện toàn 3 Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố Bắc Ninh, gồm các anh, chị: Anh Nguyễn Ngọc Nam - Trưởng ban Phong trào thanh niên - Hội LHTN thành phố Bắc Ninh; anh Đặng Đình Chính - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố và chị Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Bắc Ninh.