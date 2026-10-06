Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (7/10): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 6/10 không mưa, ngày 7/10 trời nắng, lạnh về đêm và sáng sớm.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (7/10):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 25-28 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị) có mưa vài nơi, riêng phía Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng sớm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 30-33 độ.

Có mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin dự báo mưa lớn khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Hôm nay (6/10), ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 6/10 có nơi trên 70mm như các trạm: Sen Thủy (Quảng Trị) 195,0mm, Hồ Hòa Khê (TP. Đà Nẵng) 74,0mm…

Diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới

Từ chiều tối 6/10 đến ngày 8/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 6/10, khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo

Đêm 8/10 và ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đợt mưa lớn diện rộng này có xu hướng mở rộng ra phía Bắc và còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1; riêng TP. Huế và TP. Đà Nẵng cấp 2.

Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Tin cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Hiện trạng: Hiện nay, mực nước các sông ở Quảng Trị, TP. Huế có xu thế lên; các sông ở TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi có dao động nhỏ. Mực nước lúc 13hngày 6/10 trên sông Hương (TP. Huế) tại trạm Kim Long 0,96m, dưới báo động (BĐ)1 0,04m; mực nước các sông khác còn ở dưới mức BĐ1.

Cảnh báo: Từ nay (ngày 6/10) đến 9/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến TP. Huế có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; riêng sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có khả năng lên mức BĐ3; các sông ở TP. Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Tình hình mưa lũ ở khu vực trên có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1-2.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.