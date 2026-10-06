Cảnh xe buýt 'lội' qua dòng nước ngập sâu ở Bangkok viral khắp MXH

Cảnh xe buýt 'lội' qua dòng nước lũ đục ngầu ở Bangkok hút triệu view Trong đợt lũ nghiêm trọng ở Bangkok (Thái Lan) vào tháng 9, hình ảnh chiếc xe buýt kem - đỏ 35 năm tuổi "lội" qua dòng nước ngập sâu mà không chết máy thu hút sự chú ý.

Đoạn video ghi cảnh chiếc xe buýt màu kem - đỏ Hino AK176 của Cơ quan Giao thông Công cộng Bangkok (BMTA) chậm rãi di chuyển qua đoạn đường ngập sâu ở Bangkok bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội một số quốc gia châu Á trong đợt lũ cuối tháng 9.

Sau vài ngày, video hút gần một triệu lượt xem. Nhiều người để lại bình luận tiếc nuối khi biết những chiếc xe buýt kem - đỏ quen thuộc của Bangkok đang dần được thay thế bằng xe buýt điện, theo Pattaya Mail.

Tuy nhiên, sau các đợt lũ lớn năm nay, BMTA đang tính đến một phương án khác. Thay vì loại bỏ toàn bộ đội xe cũ, cơ quan này dự kiến giữ lại khoảng 700 chiếc trong tình trạng tốt để làm phương tiện dự phòng khi xảy ra ngập lụt và các tình huống đặc biệt.

Phương tiện ứng phó ngập lụt

Trong những ngày Bangkok ngập nặng, các xe buýt kem - đỏ vẫn được BMTA điều động trên một số tuyến có mực nước cao. Những phương tiện không phù hợp được chuyển sang các khu vực không bị ảnh hưởng.

Theo Giám đốc BMTA Kittikan Chomdoung Charuworapolkul, khả năng hoạt động trong điều kiện ngập nước là một trong những lý do khiến cơ quan này cân nhắc giữ lại một phần đội xe.

BMTA đánh giá tình hình dựa trên mực nước. Khi nước dâng quá 50 cm, từng tuyến phải được theo dõi sát sao. Trong trường hợp khẩn cấp, những chiếc xe buýt cũ có thể hoạt động ở vùng nước sâu tới khoảng 80 cm, Bangkok Post đưa tin.

So với một số phương tiện mới có sàn thấp, những chiếc xe kem - đỏ có kết cấu phù hợp hơn với những đoạn đường ngập sâu. Hệ thống nhiên liệu truyền thống cũng cho phép xe được tiếp nhiên liệu tại hiện trường và tiếp tục hoạt động.

"Đây là độ bền mà các hệ thống hiện đại vẫn khó có thể thay thế", ông Kittikan nói.

Xe buýt số 59 đang làm nhiệm vụ trên tuyến Rangsit-Sanam Luang trong trận lũ lụt gần đây. Ảnh: Kittikan Chomdoung Charuworapolkul.

Sau đợt ngập, một số hành khách cũng đề nghị BMTA giữ lại ít nhất một phần đội xe quen thuộc này.

"Tôi sẽ không loại bỏ những chiếc xe buýt kem - đỏ của chúng ta", ông Kittikan viết trên Facebook.

Đội xe kem - đỏ của Bangkok đã hoạt động khoảng 35 năm. Những chiếc xe hiện nay thuộc thế hệ thứ hai, với lô đầu tiên được bàn giao và đưa vào hoạt động từ năm 1991.

Theo Bangkokbusclub, thời điểm đó BMTA đưa vào sử dụng 4 mẫu xe buýt không máy lạnh gồm Hino, Isuzu, Daewoo và Mitsubishi. Ngoài ra còn có xe Mercedes-Benz Padane màu kem - xanh có máy lạnh. Tổng cộng có 2.040 xe thuộc các mẫu này.

Sau đó, Daewoo và Mercedes-Benz Padane lần lượt được loại bỏ do các vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo dưỡng.

Kế hoạch chuyển sang xe điện

Hiện đội xe kem - đỏ còn 3 mẫu chính gồm 490 xe Hino AK176, 529 xe Isuzu MT111QB và 500 xe Mitsubishi Fuso RP118. Tổng số xe đang hoạt động là khoảng 1.519 chiếc, chưa tính xe dự phòng.

BMTA trước đó dự kiến loại bỏ dần đội xe này khi các xe buýt điện mới được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, cơ quan này hiện lên kế hoạch lựa chọn những chiếc xe còn tốt nhất để tiếp tục sử dụng.

Khoảng 700 xe dự kiến được chọn trong số đội xe hiện có. Những xe đáp ứng yêu cầu sẽ được đại tu, bao gồm vệ sinh, sửa chữa các hệ thống và nâng cấp động cơ để đáp ứng các tiêu chuẩn hiện nay về khí thải.

Sau khi được tân trang, những chiếc xe này sẽ không còn chạy thường xuyên trên các tuyến giao thông thông thường mà chuyển sang vai trò "xe buýt dự phòng khẩn cấp".

BMTA có thể huy động chúng khi Bangkok xảy ra ngập lụt, phục vụ các sự kiện lớn, đáp ứng yêu cầu từ các tổ chức công hoặc tư nhân, hoặc thay thế phương tiện khi các tuyến đường sắt đô thị bị gián đoạn.

Ông Kittikan Chomdoung Charuworapolkul, giám đốc Cơ quan Quản lý Giao thông Công cộng Bangkok (BMTA), đứng giữa dòng nước lũ và những chiếc xe buýt cổ chở khách còn sót lại. Ảnh: Kittikan Chomdoung Charuworapolkul.

Cơ quan này cũng đang nghiên cứu những cách sử dụng khác đối với các xe đã nghỉ hoạt động, chẳng hạn cải tạo thành xe buýt du lịch hoặc quán cà phê tại các bến xe.

Việc giữ lại khoảng 700 xe kem - đỏ không làm thay đổi kế hoạch chuyển sang xe buýt điện của BMTA.

Cơ quan này dự kiến tiếp nhận 1.520 xe buýt điện có máy lạnh theo hợp đồng thuê kéo dài 7 năm. Khoảng 500 xe đầu tiên dự kiến được bàn giao vào tháng 3/2027, 500 xe tiếp theo vào tháng 4 và 520 xe còn lại vào tháng 5.

Chính phủ Thái Lan cũng đang triển khai kế hoạch bổ sung 800 xe buýt điện. Mục tiêu là chuyển toàn bộ hoạt động vận tải thường xuyên của BMTA sang sử dụng xe điện vào cuối năm 2027.

Những chiếc xe buýt kem - đỏ được giữ lại sẽ không còn đảm nhận việc vận chuyển hành khách hàng ngày. Thay vào đó, chúng trở thành đội xe dự phòng, được huy động trong những tình huống mà các phương tiện thông thường gặp khó khăn.

Sau khoảng 35 năm hoạt động, những chiếc xe buýt quen thuộc này có thể tiếp tục xuất hiện trên đường phố Bangkok, nhưng với một vai trò khác.

Một số người bình luận trên mạng xã hội cũng mong BMTA duy trì một phần xe kem - đỏ trên các tuyến thông thường, do lo ngại giá vé có thể cao hơn khi chuyển sang xe buýt điện có máy lạnh.