CSGT Quảng Ngãi siết tải trọng, loạt phương tiện vi phạm bị xử lý nghiêm

Xử nghiêm xe quá tải, cơi nới thành thùng

Ngày 6/10, đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thực hiện chuyên đề của Cục Cảnh sát giao thông về xử lý các hành vi vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ và không chằng buộc hàng hóa đúng quy định, đơn vị đã chỉ đạo các đội tăng cường tuần tra, kiểm soát. Đặc biệt, kiểm tra, rà soát, đối chiếu phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải, đăng kiểm với thực tế phương tiện để xử lý song song với cân tải trọng.

Xe đầu kéo BKS 76C-078... vi phạm tải trọng bị Trạm CSGT Đức Phổ lập biên bản xử phạt.

Tại khu vực các xã, phường phía Nam tỉnh như: Đức Phổ, Nguyễn Nghiêm, Ba Tơ... thời gian qua, lợi dụng nhiều công trình, dự án trọng điểm thi công, một số cá nhân đã tự ý cải tạo phương tiện, nâng, cơi nới thành thùng để chở được nhiều hàng hơn.

Ngoài ra, nhiều phương tiện khác lợi dụng thời điểm các tổ, đội giao ca, đêm khuya, nhiều chủ phương tiện, lái xe chở lâm sản cũng chở hàng vượt thành, thùng khiến nguy cơ mất ATGT tăng cao, ảnh hưởng đến trật tự ATGT trên địa bàn.

Trước tình trạng trên, Trạm CSGT Đức Phổ đồng loạt ra quân, duy trì các tổ tuần tra khép kín địa bàn. Qua đó, nhiều phương tiện có dấu hiệu vi phạm lưu thông trên đường bị lực lượng CSGT ra hiệu dừng kiểm tra.

Một ngày cuối tháng 9/2026, xe đầu kéo BKS 76C-078... chở đầy thùng gỗ dăm lưu thông trên tỉnh lộ 624 qua địa bàn xã Nghĩa Hành. Nghi ngờ phương tiện chở quá tải, tổ tuần tra Trạm CSGT Đức Phổ ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra và cân tải trọng.

Kết quả, phương tiện chở hàng quá tải so với thiết kế của xe từ 10-30%. Dù tài xế có giải thích chở hàng bằng thùng, che đậy kín và không để rơi vãi trên đường. Đồng thời, tuân thủ nghiêm tốc độ chạy xe. Song, với kết quả cân tải trọng, cán bộ Trạm CSGT Đức Phổ đã lập biên bản xử phạt hành vi vi phạm trên.

Lãnh đạo Trạm CSGT Đức Phổ cho biết, hơn một tháng qua đơn vị đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 61 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Đáng chú ý trong số này có 4 trường hợp chở hàng quá tải trọng và 7 trường hợp để rơi vãi vật liệu đã bị xử phạt tổng cộng 137 triệu đồng.

Tương tự, trên địa bàn KKT Dung Quất, trước yêu cầu lớn về vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đầu tư, công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, tình trạng phương tiện chở quá tải, quá khổ cũng thường xuyên xảy ra.

Trung tá Huỳnh Ngọc Vũ, Phó đội trưởng đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tình trạng xe chở quá tải, quá khổ tại một số thời điểm vẫn xảy ra. Đơn vị đã chỉ đạo các tổ tuần tra tăng cường ra quân, xử lý. Theo đó, nhiều phương tiện vi phạm đã bị lực lượng xử lý.

Đội CSGT đường bộ số 1 ngoài xử lý xe quá tải theo giấy kiểm định thì còn xử lý phương tiện quá tải trọng cầu đường.

Theo Trung tá Vũ, không chỉ kiểm tra giấy tờ phương tiện mà cán bộ CSGT còn đối chiếu giấy kiểm định, kéo thước đo thành thùng và kiên quyết xử lý các trường hợp phương tiện sai so với thiết kế xe.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát các tuyến đường tỉnh, quốc lộ, Đội CSGT số 1 còn tuần tra, kiểm soát phương tiện lưu thông trên các tuyến đường liên xã, đường huyện... Đặc biệt, nhiều phương tiện bị xử lý lỗi hành vi quá tải trọng cầu đường.

Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, phòng ngừa tai nạn

Được biết, đợt cao điểm lần này, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung xoáy sâu vào các hành vi vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ đường sá, môi trường sống của người dân như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cơi nới thành thùng xe hay làm rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường.

Ngoài lập biên bản xử phạt, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các Đội, tổ thực hiện nhiệm vụ kiên quyết áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả ngay tại hiện trường.

Tất cả các phương tiện vi phạm lỗi quá tải đều buộc phải hạ tải, khôi phục lại kết cấu thành thùng xe về nguyên trạng thiết kế kỹ thuật ban đầu, đồng thời sắp xếp, chằng buộc hàng hóa đạt tiêu chuẩn an toàn mới được tiếp tục lưu thông.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay đơn vị đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm. Đối với nhóm lỗi hành vi chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, đơn vị đã lập biên bản xử lý 203 trường hợp và phạt tiền hơn 5 tỷ đồng.

Riêng trong 30 ngày thực hiện đợt tổng kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải theo chỉ đạo của Cục trưởng CSGT - Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm.

Cao điểm xử lý, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra cặn kẽ từng phương tiện đối với các hành vi cơi nới.

Đại tá Vũ Thanh Giang cho biết, thời gian qua, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật kết hợp tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng một số phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, quá khổ giới hạn, tự ý cơi nới thành thùng xe và không chằng buộc hàng hóa đúng quy định.

Đây là các hành vi tiềm ẩn nguy cơ rất cao dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, gây hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ và hệ thống cầu cống. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm minh, triệt để đối với các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe cố tình vi phạm chở quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe và cẩu thả trong chằng buộc hàng hóa…

"Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải quán triệt tinh thần “Nói không với quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe và chằng buộc hàng hóa an toàn”. Bởi hành vi trên không chỉ hướng tới bảo đảm lợi ích lâu dài cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện và tài xế, mà còn bảo vệ tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, góp phần giữ gìn bền vững kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi", Đại tá Giang nhấn mạnh.