Hơn 400 ô tô bị phạt nguội do vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ ở An Giang

Ngày 6/10, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang công bố danh sách các phương tiện bị camera giám sát trật tự, an toàn giao thông ghi nhận vi phạm từ ngày 16 đến 30/9.

Trong 830 phương tiện bị phạt nguội, có 413 ô tô. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ.

So với 15 ngày đầu tháng 9, số phương tiện bị phát hiện vi phạm giảm 43 trường hợp. Tuy nhiên, số lượt ô tô vi phạm tăng gần gấp đôi.

Theo quy định hiện hành, ô tô vượt đèn đỏ có thể bị phạt 18-20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Với lỗi chạy quá tốc độ trên 35km/h, mức phạt có thể lên tới 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Danh sách 830 phương tiện bị phạt nguội từ ngày 16 đến 30/9:

Bên dưới là danh sách 873 phương tiện bị Công an tỉnh An Giang phạt nguội từ ngày 1/9 - 15/9: