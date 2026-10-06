Vĩnh Long thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Vĩnh Long do Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh được phân công giữ chức vụ Trung đoàn trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Trung đoàn.

Việc thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu nhằm góp phần tăng cường năng lực, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; giúp lực lượng Công an chủ động về lực lượng, vũ khí, phương tiện, trang thiết bị; sẵn sàng tham gia công tác chiến đấu, đấu tranh phòng, chống khủng bố, bạo loạn, giải tán tập trung đông người trái pháp luật; thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của đất nước cũng như địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh được phân công giữ chức vụ Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, bảo đảm quá trình thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Lãnh đạo Trung đoàn và chỉ huy các cấp phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong điều hành, chỉ đạo.

Cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên, tích cực học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ chiến thuật và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.