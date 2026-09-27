Khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026

Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội mùa Thu năm 2026, đồng thời đánh dấu một dấu mốc mới trong hành trình bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của miền di sản sau khi được UNESCO ghi danh.

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa thế giới.

Lễ hội năm nay được tổ chức trong 9 ngày, từ ngày 26/9 đến ngày 4/10, với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật, trải nghiệm và quảng bá du lịch. Các nghi lễ truyền thống như cáo yết, rước văn, khai ấn đền Kiếp Bạc, cầu an và hội hoa đăng, rước bộ, tế và giỗ Đức Thánh Trần được duy trì, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm đưa giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách.

Trong đó, lễ khai hội tối 26/9 là điểm nhấn mở đầu, kết nối không gian tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương với việc giới thiệu diện mạo mới của Quần thể Di sản thế giới. Qua hệ thống nghi lễ truyền thống, các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa và trải nghiệm, lễ hội góp phần duy trì thực hành di sản trong đời sống cộng đồng, đồng thời tạo thêm những sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc tại Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Nghi lễ rước Văn tế vào Đền

TP Hải Phòng hướng tới xây dựng Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành sản phẩm du lịch văn hóa giàu bản sắc, góp phần quảng bá tài nguyên du lịch, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, đưa Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh hấp dẫn, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế.

Một nội dung đặc biệt của chương trình là công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Năm 2026, Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Quảng Ninh và Bắc Ninh xây dựng, thống nhất triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, giới thiệu Giá trị nổi bật toàn cầu và Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới. Việc công bố bộ nhận diện tại lễ khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu năm nay vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, tạo dấu ấn trực quan và thống nhất cho hình ảnh của Quần thể sau khi được UNESCO ghi danh.

Bộ nhận diện thương hiệu không chỉ góp phần thống nhất hình ảnh của di sản thế giới trong hoạt động truyền thông, quảng bá mà còn tạo cơ sở để ba địa phương phối hợp giới thiệu giá trị nổi bật toàn cầu, xây dựng các sản phẩm văn hóa, du lịch và tăng cường kết nối, quảng bá hình ảnh di sản tới nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.