Ra mắt Câu lạc bộ Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai
Sáng 27-9, tại phường Quy Nhơn, Câu lạc bộ (CLB) Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai chính thức ra mắt với 132 thành viên. Bà Hà Thị Thu Hà (bút danh Dương Hà) được tín nhiệm làm Chủ nhiệm CLB.
CLB Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai trực thuộc CLB Di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm Việt Nam, Ban Chủ nhiệm gồm 9 thành viên. Việc thành lập CLB nhằm tạo sân chơi văn hóa, tinh thần lành mạnh, bổ ích cho những người sáng tác, yêu thích thưởng thức thơ ca.
CLB dự kiến tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần. Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, thành viên CLB có trách nhiệm thực hiện quy chế và tích cực tham gia các hoạt động chung.
Dịp này, CLB Di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm Việt Nam tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động thành lập CLB Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ra-mat-cau-lac-bo-di-san-tho-ca-binh-dinh-tinh-gia-lai-post600373.html