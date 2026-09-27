Phát triển du lịch Mù Cang Chải gắn với bảo tồn văn hóa, cảnh quan

Đoàn công tác kiểm tra điểm du lịch Ruộng bậc thang tại Kim Nọi

Tại điểm du lịch ruộng bậc thang Kim Nọi, đoàn công tác khảo sát cảnh quan, điểm tham quan, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và các sản phẩm du lịch của địa phương.

Việc chuẩn bị điều kiện phục vụ giải chạy MU CANG CHAI ULTRA TRAIL năm 2026 cũng là nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác quan tâm trong chuyến kiểm tra.

Ruộng bậc thang và văn hóa của đồng bào Mông là những lợi thế nổi bật của Mù Cang Chải. Từ đó, địa phương đã từng bước hình thành các sản phẩm du lịch kết hợp tham quan cảnh quan với trải nghiệm đời sống cộng đồng, ẩm thực và nghề thủ công truyền thống.

Chất lượng điểm đến vì thế phụ thuộc không chỉ vào sức hấp dẫn của cảnh quan mà còn ở hạ tầng, nơi lưu trú và dịch vụ dành cho du khách.

Ruộng bậc thang và văn hóa của đồng bào Mông là những lợi thế nổi bật của Mù Cang Chải

Cũng nhân dịp này, Đoàn công tác kiểm tra tuyến đường từ khu Dào Xa đi thôn Háng Đăng Dê và đường nội bộ thôn Tà Chơ đang được triển khai.

Các tuyến giao thông nông thôn này phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời tạo điều kiện kết nối những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch.

Đoàn công tác kiểm tra tuyến đường giao thông khu Dào Xa đi thôn Háng Đăng Dê và khu nội bộ thôn Tà Chơ

Sau khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Mù Cang Chải tiếp tục quan tâm quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng du lịch; nâng chất lượng cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan và sản phẩm trải nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý việc phát triển du lịch phải đi cùng bảo tồn văn hóa truyền thống, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, để sức hút của Mù Cang Chải được duy trì lâu dài.