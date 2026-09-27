Khai mạc gameshow 'Quê mình xứ Quảng' số đầu tiên năm 2026

Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng và Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà Trầm Quế Hương tặng hoa tri ân nhà tài trợ. Ảnh: D.LỆ

"Quê mình xứ Quảng" là gameshow truyền hình nhằm quảng bá những bản sắc văn hóa văn nghệ dân gian của một vùng đất. Chương trình do Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng phối hợp các địa phương tổ chức, đã trải qua 9 mùa với 52 xã, phường đăng cai.

Mùa thứ 10 của gameshow trở lại với 5 số, được thực hiện tại 5 địa phương gồm: Sơn Cẩm Hà, Thu Bồn, Tam Hải, Tam Mỹ và Điện Bàn Tây. Số đầu tiên được ghi hình tại xã Sơn Cẩm Hà sáng 27/9, với sự tham gia của hai đội chơi Hội An và Phú Lâm.

Hai đội chơi nhận cờ lưu niệm từ ban tổ chức chương trình. Ảnh: D.LỆ

Gameshow "Quê mình xứ Quảng" mùa thứ 10 có sự đồng hành hỗ trợ của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh, Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định với thương hiệu phân bón "Mặt Trời mới" và Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng phát biểu khai mạc gameshow. Ảnh: D.LỆ

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Hữu Đổng, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng cho biết, chương trình gồm các phần thi: Vui cùng nhà nông; Khéo tay, giỏi nghề; Kiến thức nhà nông; Nhà nông đua tài và phần thi dành cho khán giả.

Các phần thi được thiết kế tinh tế nhằm khai thác sự đa dạng và độc đáo về văn hóa và đời sống, phản ánh cuộc sống tinh thần của người dân địa phương thông qua sự trình diễn ấn tượng của các điệu dân ca hò vè, điệu múa, cùng các bài hát ca ngợi quê hương...

Đồng thời, cổ vũ, động viên người dân phấn đấu xây dựng nông thôn mới và sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống.

Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng tặng quà cho người dân xã Sơn Cẩm Hà. Ảnh: D.LỆ

Vượt qua những khó khăn sau sáp nhập và thực hiện chính quyền 2 cấp, xã Sơn Cẩm Hà đã tích cực phối hợp đồng bộ để tổ chức chương trình khai mạc và số đầu tiên gameshow "Quê mình Xứ Quảng" năm 2026.

Khán giả, người dân xã Sơn Cẩm Hà đến xem chương trình. Ảnh: D.LỆ