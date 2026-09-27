Tái hiện Lễ cầu an của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

Lễ cầu an diễn ra từ 9h đến 9h30, với sự tham gia của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là nghi lễ truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ, mang ý nghĩa cầu mong thần linh che chở, xua đuổi những điều xấu, dịch bệnh, tai ương, đồng thời cầu cho dân làng mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc, mùa màng bội thu.

Theo quan niệm của đồng bào, Lễ cầu an thường được tổ chức sau khi hoàn tất việc thu hoạch mùa màng, khoảng tháng 11-12 hằng năm. Trước ngày diễn ra nghi lễ, già làng vận động người dân dọn dẹp đường làng, sửa sang nhà Rông, bến nước và chuẩn bị các lễ vật để dâng lên thần linh.

Lễ cầu an diễn ra từ 9h đến 9h30, với sự tham gia của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: BTC

Trong lễ tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ vật gồm lợn, gà và rượu cần. Thầy cúng chính thực hiện nghi lễ cùng sự tham gia của đồng bào Đinh Văn Thiên, dân tộc Ba Na; Nay Brui, dân tộc Gia Rai và Tân Quang Đôn, dân tộc Tà Ôi.

Trước mâm lễ, thầy cúng thành kính mời các vị thần núi, thần nước, thần lửa và tổ tiên về chứng giám, đồng thời cầu mong các đấng thần linh tiếp tục che chở cho buôn làng, phù hộ người dân khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi, mùa màng tươi tốt, không gặp dịch bệnh và tai ương.

Lễ cầu an được xem là một loại hình văn hóa tín ngưỡng độc đáo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, thể hiện sự tôn kính đối với thần linh và tổ tiên. Nghi lễ gắn với quan niệm dân gian về việc cầu mong sự bình an cho cộng đồng, đồng thời nhắc nhở các thế hệ gìn giữ phong tục, tập quán truyền thống.

Lễ vật gồm lợn, gà và rượu cần. Ảnh: BTC

Thầy cúng chính thực hiện nghi lễ cùng sự tham gia của đồng bào Đinh Văn Thiên, dân tộc Ba Na; Nay Brui, dân tộc Gia Rai và Tân Quang Đôn, dân tộc Tà Ôi. Ảnh: BTC

Đây được xem là một loại hình văn hóa tín ngưỡng độc đáo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, thể hiện sự tôn kính đối với thần linh và tổ tiên. Ảnh: BTC

Theo truyền thống, sau phần nghi lễ, cộng đồng cùng tham gia diễn tấu cồng chiêng và múa xoang. Những âm thanh cồng chiêng hòa cùng vòng xoang rộn ràng tạo nên không khí đoàn kết, vui tươi, mừng cho lễ cầu an của buôn làng thành công tốt đẹp.

Việc tái hiện Lễ cầu an không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tây Nguyên mà còn tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu về đời sống tín ngưỡng, phong tục tập quán và tinh thần cộng đồng của các dân tộc.