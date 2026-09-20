Mùa thu ngủ lưng chừng núi
ĐNCT - Mùa thu ngủ giữa lưng đồi Mây hong tóc núi bên trời heo may Suối trong giữ một vầng mây Rừng xanh khép lá chạm đầy tiếng thu
Quế thơm đánh thức mùa thu
Một con đường nhỏ sương ru cuối chiều
Nắng nghiêng qua ngọn cây xiêu
Rơi vào mắt núi một chiều thiên thanh
Có con chim lạc trời xanh
Bay qua thung vắng để dành tiếng kêu
Chiều rơi xuống một mái chiều
Mây gom từng sợi cô liêu lên ngàn
Tôi về nhặt chút nắng tan
Đem hong bên cửa cho vàng nhớ thương
Mai này xa một con đường
Vẫn nghe mùa ngủ bên sườn núi xa.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mua-thu-ngu-lung-chung-nui-3352558.html