Mùa thu ngủ lưng chừng núi

Quế thơm đánh thức mùa thu

Một con đường nhỏ sương ru cuối chiều

Nắng nghiêng qua ngọn cây xiêu

Rơi vào mắt núi một chiều thiên thanh

Có con chim lạc trời xanh

Bay qua thung vắng để dành tiếng kêu

Chiều rơi xuống một mái chiều

Mây gom từng sợi cô liêu lên ngàn

Tôi về nhặt chút nắng tan

Đem hong bên cửa cho vàng nhớ thương

Mai này xa một con đường

Vẫn nghe mùa ngủ bên sườn núi xa.