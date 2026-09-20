Dấu ấn Festival Thăng Long – Hà Nội trong lòng người dân và du khách

Cậu bé Minh Khang gục đầu vào vai mẹ, thỉnh thoảng khẽ quay ra cười tươi hướng về phía người bác sĩ từng đồng hành cùng bố mẹ mình nhiều năm trước. Với gia đình Khang, cuộc gặp hôm nay đặc biệt hơn bất kỳ lần thăm khám nào. Bởi lần đầu tiên, họ đưa cậu con trai nhỏ trở lại nơi mà hành trình tìm con của gia đình từng bắt đầu.