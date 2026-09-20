Dấu ấn Festival Thăng Long – Hà Nội trong lòng người dân và du khách
Từ một người Hà Nội tìm thấy những giá trị thân quen trong một diện mạo mới, đến những du khách từ các tỉnh, thành lần đầu trải nghiệm Festival và những vị khách quốc tế mang theo những ấn tượng về Thủ đô, Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 đã mang đến những trải nghiệm đa sắc màu, để lại những dấu ấn riêng trong lòng mỗi người.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dau-an-festival-thang-long-ha-noi-trong-long-nguoi-dan-va-du-khach-418576.htm