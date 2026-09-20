Văn hóaDu lịch

Có những mùa thu

Báo Bắc Ninh
Gốc
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có mùa thu về trong chùm khế ngọt

Mái rêu nâu bỗng khe khẽ cựa mình

Đôi khóm cúc thoắt nở vàng bên ngõ

Trên đường về sắc nắng trải lung linh.

Có mùa thu sao vàng bay khắp chốn

Tiếng Người hô vang vọng cả núi sông

Mỗi bước chân cũng mang màu thu mới

Quê hương ơi nắng ấm tỏa muôn trùng.

Có mùa thu gói vào ta hương cốm

Chợt nhớ xưa chiều thu muộn chị về

Người bên xóm mang trầu cau sang dạm

Chị theo chồng mùa thu cũng theo đi.

Rồi mùa thu rơi vào trang vở trắng

Tiếng trống ai dồn dập buổi tựu trường

Áo trắng bay mơ màng thu năm ấy

Để hoa hồng - mực tím…, mãi tơ vương.

Những mùa thu lắng sâu vào ký ức

Mãi theo ta dài rộng tháng năm cùng

Để chiều nay thu bước hờ qua ngõ

Bỗng nghe lòng xao xuyến đến bâng khuâng.

Nguyễn Doãn Việt

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/co-nhung-mua-thu-postid454517.bbg