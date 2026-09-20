Có những mùa thu
Có mùa thu về trong chùm khế ngọt
Mái rêu nâu bỗng khe khẽ cựa mình
Đôi khóm cúc thoắt nở vàng bên ngõ
Trên đường về sắc nắng trải lung linh.
Có mùa thu sao vàng bay khắp chốn
Tiếng Người hô vang vọng cả núi sông
Mỗi bước chân cũng mang màu thu mới
Quê hương ơi nắng ấm tỏa muôn trùng.
Có mùa thu gói vào ta hương cốm
Chợt nhớ xưa chiều thu muộn chị về
Người bên xóm mang trầu cau sang dạm
Chị theo chồng mùa thu cũng theo đi.
Rồi mùa thu rơi vào trang vở trắng
Tiếng trống ai dồn dập buổi tựu trường
Áo trắng bay mơ màng thu năm ấy
Để hoa hồng - mực tím…, mãi tơ vương.
Những mùa thu lắng sâu vào ký ức
Mãi theo ta dài rộng tháng năm cùng
Để chiều nay thu bước hờ qua ngõ
Bỗng nghe lòng xao xuyến đến bâng khuâng.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/co-nhung-mua-thu-postid454517.bbg