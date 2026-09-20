5 quán ăn vặt lâu năm, thường xuyên đông khách ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quán bánh gối 44 năm đông khách

Trên phố Lý Quốc Sư (phường Hoàn Kiếm), gần Nhà thờ Lớn Hà Nội có một quán bánh gối, bánh rán nhỏ nhưng rất đông khách, nhất là giờ tan tầm những ngày trời se lạnh. Khách ngồi kín các dãy bàn từ trong nhà ra vỉa hè, tấp nập gọi đồ mang về.

Trước cửa quán có một cây đa cổ thụ, nên không biết từ bao giờ, nơi đây được gọi là "bánh gối gốc đa".

Ông Đạt (chủ quán) cho biết, quán do bố mẹ của ông mở từ năm 1982, sau khi được truyền nghề lại từ người quen - là một người Hoa.

Bánh gối – món đắt khách nhất của quán được chiên vàng ruộm, nóng hổi. Lớp vỏ mỏng tang, giòn rụm, tỏa mùi thơm. Ảnh: Nguyễn Huy

Những năm đầu, quán chỉ bán 3 loại bánh cơ bản là bánh gối, bánh rán mặn và bánh rán ngọt. Sau này, quán có thêm nhiều món ăn vặt như nem rán, nem chua, há cảo, bánh bao chiên, bánh bột lọc, phở cuốn… để phục vụ nhu cầu đa dạng từ thực khách.

Khi khách gọi món, chủ quán mới chao đều lại những chiếc bánh đã chiên 1 lần trong chảo dầu nóng. Ăn kèm với bánh là nước chấm pha ngọt được thêm vài lát nhỏ đu đủ và đĩa rau sống.

Quán chè "nhà lầu" dùng bát cổ, mâm đồng

Nằm tại số 76 phố Hàng Điếu (phường Hoàn Kiếm), quán chè mở cửa từ năm 2000 của gia đình chị Nguyễn Thanh Thúy nhiều năm nay trở thành địa chỉ ăn uống hút khách Thủ đô nhờ thực đơn đa dạng, nhiều món ngon.

Vào mùa hè, những món được yêu thích nhất là chè sen long nhãn, nhãn lồng bao sen, đậu đen thạch hoa nhài, chè cốm, chè bưởi… Còn vào những ngày trời đông lạnh thì bát chè chuối nướng, bánh trôi tàu hoặc chè sắn nóng sẽ là lựa chọn lý tưởng cho du khách.

Chè ở đây có giá dao động từ 25.000 đến 40.000 đồng/bát.

Quán chè nằm trong căn nhà cổ tại phố Hàng Điếu với mọi ngóc ngách tràn ngập đồ cổ khiến thực khách như lạc vào không gian Hà Nội đầu thế kỷ 20. Ảnh: Phạm Mai

Ngoài hương vị chè, không gian cổ kính, nhuốm màu thời gian của quán cũng được xem như điểm nhấn ấn tượng, níu chân du khách.

Từng chiếc bát được sử dụng tại quán đều là bát cổ, dùng loại men trắng vẽ lam trang trí hoặc men rạn; mâm đựng cũng là các loại mâm đồng cổ, mâm gỗ. Bàn ghế được làm hoàn toàn bằng gỗ nâu trầm đã bạc màu...

Quán bánh bao Hà Nội 34 năm tuổi

Có mức giá khá cao so với các cửa hàng khác nhưng nhiều năm qua, quán bánh bao Bà Mậu (nay đổi tên thành Bánh bao Hoạt Nguyễn) ở trên đường Nguyễn Hữu Huân (phường Hoàn Kiếm) vẫn được lòng du khách Thủ đô.

Quán mở cửa được 34 năm. Hiện, quán được duy trì bởi con trai út của bà Mậu là anh Nguyễn Thế Hoạt.

Bánh bao ở đây được làm theo công thức riêng nên hương vị "có một không hai". Vỏ bánh dày, đặc ruột, hơi dai và phả lên mùi thơm của bột. Chiếc bánh khá to, vừa cái bát ô tô nhỏ, với nhân đầy đặn, đủ mộc nhĩ, miến, nấm hương, thịt lợn, trứng cút...

Quán "cháo nhà nghèo" đông khách suốt 20 năm

Chuyên bán món cháo đậu cà dân dã, quán ăn nhỏ của bà Võ Thị Kim Oanh (64 tuổi) ở phố Nguyễn Siêu (phường Hoàn Kiếm) đông khách suốt 20 năm.

Món cháo đậu cà gắn liền với thế hệ 8X, đầu 9X của Hà Nội, từng được gọi là "cháo nhà nghèo" bởi chế biến từ toàn nguyên liệu dân dã, giá rẻ như gạo, cà và đậu phụ.

Món ăn này cũng từng được bán rong phổ biến nhưng giờ đây chủ yếu xuất hiện trong chợ truyền thống.

Hiện bát cháo đậu có giá 18.000 đồng, thêm các nguyên liệu khác thì giá từ 20.000-30.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Huy

Ở phố cổ không có nhiều quán cháo đậu cà bán cả ngày, lâu năm và đông khách như quán của bà Oanh.

Quán ban đầu chỉ có cháo đậu cà, sau này bổ sung ca la thầu (củ cải muối) và trứng muối để thực đơn đa dạng hơn.

Quán tào phớ "siêu nhỏ, siêu chật" ở Hà Nội

Trên phố Hàng Da (phường Hoàn Kiếm), quán tào phớ “siêu nhỏ, siêu chật” của vợ chồng anh Nguyễn Hoàng (42 tuổi) và chị Nguyễn Thị Tuyết thường xuyên đông khách.

Quán mở được 7 năm, trở thành địa chỉ ăn vặt yêu thích của nhiều thực khách Thủ đô.

Thực khách xếp hàng dài chờ mua tào phớ. Ảnh: Kim Ngân

Thực đơn của quán gồm tào phớ, thạch găng, tàu hũ trân châu đen, caramen, chè khúc bạch,... Trong đó, tào phớ và thạch găng truyền thống có giá 13.000 đồng/bát, còn lại các món có giá dao động từ 18.000 đến 33.000 đồng.

Các món được nhận xét là khá đầy đặn so với mức giá, hương vị thơm ngon với độ ngọt vừa phải.