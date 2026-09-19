Địa chấn ở Cúp Quốc gia

Đội Hạng Nhất Becamex TPHCM gây bất ngờ khi loại đội đang chơi tại V.League là CLB Thanh Hóa. Ảnh: CLB Becamex TPHCM.

Becamex TPHCM, đội đang thi đấu tại giải Hạng Nhất, tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Thanh Hóa 2-0 ngay trên sân khách ở vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27. Kết quả này càng đáng chú ý khi đội bóng xứ Thanh có truyền thống khá tốt tại sân chơi này. Thanh Hóa từng hai lần liên tiếp đăng quang Cúp Quốc gia ở các mùa 2022/23 và 2023/24.

Tuy nhiên, trước đội bóng đang thi đấu tại Hạng Nhất, CLB Thanh Hóa lại gặp nhiều khó khăn. Sau thế trận giằng co đầu trận, đội khách Becamex TPHCM mở tỷ số ở phút 33. Từ quả phạt góc của Minh Khoa, Dos Anjos tung cú dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Thanh Hóa đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ và tạo ra một số cơ hội, nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Trong khi đó, Becamex TPHCM chủ động chờ thời cơ từ những pha phản công. Phút 81, Nguyễn Trần Việt Cường phá bẫy việt vị, vượt qua thủ môn Thanh Diệp rồi dứt điểm vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0. Becamex TPHCM qua đó loại một đại diện V.League và giành quyền đi tiếp.

Tiền đạo Brenner Marlos ăn mừng sau khi lập hat-trick. Ảnh: CLB Bắc Ninh.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, CLB Bắc Ninh đánh bại Long An 3-2 với màn trình diễn xuất thần của Brenner Marlos. Tiền đạo người Brazil mở tỷ số ngay phút thứ 4 bằng cú đánh đầu, trước khi ghi thêm hai bàn ở các phút 46 và 51 để hoàn tất hat-trick.

Long An không buông xuôi và có màn đáp trả mạnh mẽ. Romario Reginaldo Alves lập cú đúp ở các phút 53 và 68, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Những phút cuối, đội chủ nhà dồn lên tìm bàn gỡ nhưng Bắc Ninh bảo toàn được chiến thắng.

Trong khi đó, tại sân vận động 19/8 Nha Trang, CLB Đại học Văn Hiến tạo bất ngờ khi loại đội chủ nhà Khatoco Khánh Hòa. Đội khách vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 3 nhờ pha lập công của Namli Ilias.

Đến phút 56, Trần Văn Tùng ghi bàn gỡ hòa cho Khánh Hòa. Hai đội sau đó không ghi thêm bàn thắng, buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Ở loạt sút 11 m, Đại học Văn Hiến giành chiến thắng 3-2, qua đó giành quyền đi tiếp.

Ba đội giành quyền đi tiếp sau loạt trận ngày 19/9 cũng đã xác định được đối thủ ở vòng 1/8 của Cúp Quốc gia 2026/27. CLB Đại học Văn Hiến và Bắc Ninh sẽ tái ngộ ngay ở vòng tiếp theo. Becamex TPHCM cũng đứng trước thử thách tiếp theo là Công an TP.HCM. Theo lịch dự kiến của VPF, các trận vòng 1/8 diễn ra từ ngày 12 đến 14/2/2027.