Trao quà Trung thu cho con em người khiếm thị tại Hà Nội

Nhân dịp Tết Trung thu, Hợp tác xã Người mù Hà Nội đã chủ động kết nối và phối hợp cùng các nhà hảo tâm, đơn vị thiện nguyện trên địa bàn Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho con em của các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Giám đốc Hợp tác xã Người mù Hà Nội Trần Thanh Tú trao quà Trung thu cho trẻ em trong gia đình có người khiếm thị. Ảnh: Khánh Chi

Tại chương trình, 12 suất quà Trung thu ấm áp đã được trao tận tay các em nhỏ. Đây đều là con em của những người khiếm thị đang sinh hoạt và làm việc tại Hợp tác xã. Dù giá trị vật chất không quá lớn, mỗi phần quà lại đong đầy sự sẻ chia, mang đến niềm vui trọn vẹn và không khí Tết thiếu nhi rộn ràng cho các em.

Đón nhận món quà trên tay, em Lê Đức Huy (7 tuổi, có cả bố và mẹ đều là người khiếm thị) rạng rỡ chia sẻ niềm vui và sự háo hức khi được hòa chung không khí rước đèn, phá cỗ cùng các bạn.

Em Lê Đức Huy, con của thành viên Hợp tác xã Người mù nhận phần quà Trung thu. Ảnh: Khánh Chi

Giám đốc Hợp tác xã Người mù Hà Nội Trần Thanh Tú cho biết, hoạt động thường niên này không chỉ góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho con em người khiếm thị mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Những sự hỗ trợ thầm lặng từ các nhà hảo tâm là nguồn động viên quý báu, tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua rào cản hoàn cảnh, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.