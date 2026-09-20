Phục dựng lễ hội Mừng lúa mới của người Vân Kiều tại xã Tân Lập

Tái hiện hoạt động tuốt lúa tại chương trình - Ảnh: L.O

Với sự tham gia của các già làng, nghệ nhân và bà con thôn Cu Ty, lễ hội được phục dựng thông qua các hoạt cảnh tái hiện quá trình canh tác lúa truyền thống, như: Chọc lỗ trỉa hạt, làm cỏ, thu hoạch, giã gạo và chuẩn bị lễ vật mừng lúa mới. Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ cúng lúa mới, tạ ơn thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng bình an và no đủ.

Bên cạnh phần lễ, các hoạt động múa hát, biểu diễn cồng chiêng quanh cột nêu đã tái hiện những nét văn hóa độc đáo đặc trưng trong đời sống cộng đồng người Vân Kiều.

Tái hiện hoạt động sảy gạo tại chương trình - Ảnh: L.O

Chương trình phục dựng được triển khai trong khuôn khổ Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Biểu diễn cồng chiêng quanh cột nêu - Ảnh: L.O

Thông qua chương trình, các nghi lễ, phong tục và tri thức dân gian gắn với sản xuất nông nghiệp của người Vân Kiều được ghi nhận, lưu giữ làm tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng.