Rã đông thịt lợn đừng ngâm riêng với nước, thử 2 cách này vừa đơn giản lại nhanh, thịt đảm bảo tươi ngon

Nhiều gia đình có thói quen mua thịt lợn với số lượng vừa đủ cho vài ngày rồi chia nhỏ, bảo quản trong ngăn đá. Cách này giúp tiết kiệm thời gian đi chợ, nhưng đến lúc nấu ăn, việc rã đông sao cho nhanh mà miếng thịt vẫn giữ được độ ngon lại không phải ai cũng biết.

Không ít người thường lấy thịt ra ngâm trực tiếp trong nước. Tuy nhiên, nếu thực hiện không đúng cách, thịt có thể bị ngấm nước, ảnh hưởng đến kết cấu và hương vị. Để thuận tiện hơn, bạn có thể tham khảo những cách rã đông dưới đây.

1. Ngâm thịt trong nước muối loãng

Đây là cách khá đơn giản, phù hợp khi cần làm mềm nhanh miếng thịt trước khi chế biến. Chuẩn bị một chậu nước sạch, hòa một lượng nhỏ muối rồi cho thịt đông lạnh vào ngâm. Sau khoảng 10-20 phút, phần bên ngoài miếng thịt sẽ mềm hơn, thuận tiện cho việc thái hoặc cắt nhỏ.

Tuy nhiên, với cách này, thịt tiếp xúc trực tiếp với nước nên không nên ngâm quá lâu. Bạn cũng cần lưu ý lượng muối sử dụng để tránh làm thịt bị mặn, từ đó điều chỉnh gia vị khi nấu cho phù hợp.

2. Rã đông bằng lò vi sóng

Nếu nhà có lò vi sóng, đây là một trong những cách nhanh nhất khi cần chế biến thịt ngay. Cho thịt vào đĩa hoặc dụng cụ chịu nhiệt, chọn chế độ rã đông và điều chỉnh thời gian phù hợp với lượng thịt.

Trong quá trình rã đông, nên kiểm tra và trở mặt miếng thịt nếu cần để thịt mềm tương đối đồng đều. Vì một số vị trí có thể bắt đầu nóng hoặc chín trong khi phần bên trong vẫn còn đông, thịt sau khi rã đông bằng lò vi sóng cần được chế biến ngay.

Một mẹo nhỏ là khi mua thịt về, bạn nên chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần nấu rồi mới cho vào ngăn đá. Không nên gom tất cả thành một khối lớn, bởi vừa khó lấy lượng cần dùng, vừa mất nhiều thời gian rã đông. Cách chia nhỏ cũng giúp bạn chủ động hơn khi chuẩn bị bữa ăn.

Ngoài ra, có thể rã đông bằng nước lạnh hoặc để thịt xuống ngăn mát từ trước

Nếu không cần nấu ngay, chuyển thịt từ ngăn đá xuống ngăn mát tủ lạnh là cách rã đông an toàn. Nhiệt độ thấp giúp hạn chế vi khuẩn phát triển trong quá trình thịt tan đá, đồng thời miếng thịt cũng ít bị thay đổi về chất lượng hơn so với việc để ngoài môi trường.

Trường hợp cần rã đông nhanh hơn, bạn có thể cho thịt vào túi kín, không để nước lọt vào bên trong rồi ngâm trong nước lạnh. Nên thay nước khoảng 30 phút một lần để duy trì nhiệt độ lạnh trong quá trình rã đông. Sau khi thịt đã mềm, cần chế biến ngay.

Lưu ý: Nếu thái thịt thành những phần tương đối mỏng trước khi cấp đông thì sẽ tan đá nhanh hơn nhiều so với một khối thịt lớn, đồng thời cũng dễ lấy đúng lượng cần dùng.

4 sai lầm khi rã đông thịt cá cần tránh

- Rã đông ở nhiệt độ phòng: Đây là thói quen khá phổ biến nhưng không được khuyến khích. Khi thịt nằm lâu trên bàn bếp hoặc bồn rửa, bề mặt thực phẩm có thể nhanh chóng bước vào khoảng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, trong khi phần bên trong vẫn còn đông. Các hướng dẫn an toàn thực phẩm đều khuyến cáo không rã đông thịt ở nhiệt độ phòng.

- Ngâm thịt trong nước nóng: Nước nóng có thể khiến bề mặt thịt nhanh chóng tăng nhiệt, trong khi bên trong vẫn đông lạnh. Cách này không giúp kiểm soát nhiệt độ an toàn trong suốt quá trình rã đông, vì vậy nên thay bằng nước lạnh.

- Cho thịt còn đông vào dầu nóng: Miếng thịt còn nhiều đá hoặc nước khi tiếp xúc với dầu đang sôi có thể khiến dầu bắn mạnh, gây bỏng và nguy hiểm trong quá trình nấu. Tốt nhất nên rã đông thịt trước khi chiên, áp chảo hoặc chế biến với dầu nóng.

- Rã đông xong lại cấp đông tùy tiện: Không nên hiểu rằng cứ rã đông rồi cấp đông lại là chắc chắn gây ngộ độc. Nếu thịt được rã đông trong ngăn mát tủ lạnh và vẫn được bảo quản đúng nhiệt độ, có thể cấp đông lại, dù chất lượng có thể giảm do mất ẩm. Ngược lại, nếu thịt đã được rã đông bằng nước lạnh hoặc lò vi sóng thì nên chế biến ngay; không nên tùy tiện đưa trở lại ngăn đá khi chưa được nấu chín.

Vì thế, cách tốt nhất vẫn là chia thịt thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa ngay từ đầu. Khi cần nấu, bạn chỉ lấy đúng lượng cần dùng, vừa thuận tiện vừa hạn chế việc rã đông nhiều lần.