Theo chân Phương Oanh về Ninh Bình ngắm hoa súng mùa thu, cảnh sắc dịu dàng đến bất ngờ

Diến viên Phương Oanh quê ở Ninh Bình.

Một trong những nơi có thể bắt gặp hoa súng giữa không gian sông nước là Thung Nắng. Khu vực này nằm giữa cảnh quan núi đá và cây xanh, mang đến cảm giác khá khác biệt so với những điểm du lịch đông đúc.

Vẻ đẹp hoa súng ở Ninh Bình. Ảnh: báo Lao Động

Thung Nắng được ví như một hồ thủy sinh lớn, nơi du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền trên dòng nước, hai bên là hoa sen, hoa súng cùng cảnh sắc tự nhiên.

Thiếu nữ bên hoa súng. Ảnh: @Hoàng Trường Sơn

Điểm cuốn hút của hoa súng nằm ở vẻ đẹp mộc mạc. Không rực rỡ như nhiều loài hoa khác, những bông súng thường nổi bật trên mặt nước bằng sắc hoa nhẹ nhàng, đan xen với những chiếc lá xanh tròn. Khi cả đầm nước xuất hiện những cụm hoa lác đác, khung cảnh trở nên mềm mại hơn giữa những vách núi đá vốn mang vẻ hùng vĩ.

Ngồi trên thuyền, du khách có thể chậm rãi di chuyển qua những khoảng nước yên ả, ngắm hoa và núi non hai bên. Không gian càng trở nên thư thái khi tiếng động của cuộc sống thường ngày dần được thay thế bằng tiếng mái chèo khua nước.

Hoa súng ở Thung Nắng Ninh Bình. Ảnh: Sưu tầm

Vẻ đẹp ấy cũng lý giải vì sao những vùng sông nước của Ninh Bình thường mang đến cảm giác rất riêng. Thiên nhiên nơi đây không chỉ có những dãy núi đá vôi nổi bật mà còn là sự kết hợp giữa mặt nước, cây xanh, hang động và các thung lũng. Nhiều điểm đến trong tỉnh được đánh giá cao nhờ sự hòa quyện giữa núi đá, hang động, thung lũng và hệ thống cây xanh.

Nếu muốn cảm nhận trọn vẹn vẻ dịu dàng của hoa súng, buổi sáng thường là khoảng thời gian phù hợp để bắt đầu hành trình. Ánh sáng nhẹ giúp mặt nước, hoa và núi đá hiện lên rõ nét hơn, đồng thời thời tiết cũng dễ chịu cho một chuyến đi ngoài trời.

Ảnh: báo Lao Động

Đặc biệt, thay vì chỉ dừng lại để chụp vài tấm ảnh, du khách có thể dành thời gian ngồi thuyền, ngắm cảnh và tận hưởng nhịp điệu chậm rãi của vùng sông nước. Đây cũng là cách để cảm nhận một Ninh Bình khác với những hình ảnh quen thuộc trên mạng xã hội.

Không cần những khung cảnh quá cầu kỳ, một mặt nước phẳng lặng, vài bông hoa súng, màu xanh của cây cối và những dãy núi đá phía xa cũng đủ tạo nên một bức tranh mùa thu rất đỗi nhẹ nhàng.

Ảnh: báo Ninh Bình

Với những người yêu thiên nhiên và muốn tìm một chuyến đi thư thả, Ninh Bình vào mùa thu có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Giữa vẻ hùng vĩ của núi đá, những bông hoa súng nhỏ bé lại mang đến một nét mềm mại, khiến cảnh sắc nơi đây trở nên dịu dàng hơn theo một cách rất riêng.