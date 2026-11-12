MU sa thải Carrick

Carrick buộc phải rời ghế nóng.

"MU xác nhận Michael Carrick rời cương vị HLV trưởng đội một nam”, thông báo của MU có đoạn. Đội chủ sân Old Trafford cho biết quyết định được đưa ra sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng, buộc ban lãnh đạo phải thay đổi để hướng tới những mục tiêu đề ra. Dù vậy, CLB vẫn dành sự trân trọng cho Carrick, nhấn mạnh ông luôn thể hiện tinh thần tận tụy và chuyên nghiệp.

Hôm 8/11, Trận hòa 4-4 trước Aston Villa trở thành giọt nước tràn ly, buộc ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford phải hành động để cứu vãn mùa giải. Việc chia tay Carrick cho thấy ban lãnh đạo MU không còn muốn đánh cược với một mùa giải đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tương lai của Carrick được định đoạt sau cuộc họp khẩn giữa Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc Điều hành Omar Berrada sau trận hòa Aston Villa. Hai nhân vật quyền lực của MU thống nhất rằng đội bóng cần thay đổi trên băng ghế huấn luyện, đồng thời bắt đầu tìm kiếm người đủ khả năng tiếp quản vị trí của chiến lược gia người Anh.

Ban lãnh đạo MU không muốn kéo dài tình trạng bất ổn tại Old Trafford, nhất là khi đội bóng đối mặt nguy cơ rơi sâu hơn trên bảng xếp hạng. Quyết định chia tay Carrick được đưa ra trước khi các cầu thủ trở lại tập trung sau đợt FIFA Days. Điều này giúp ban huấn luyện mới có thời gian chuẩn bị cho trận đại chiến với Liverpool ngày 22/11.

Pochettino là ứng cử viên cho chiếc ghế nóng.

Sự ra đi của Carrick đánh dấu bước ngoặt đáng buồn đối với nhà cầm quân từng được kỳ vọng sẽ mở ra một chu kỳ thành công mới. Mùa trước, ông giúp MU giành vé dự Champions League và nhận được phần thưởng là bản hợp đồng có thời hạn hai năm. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở mùa giải hiện tại hoàn toàn trái ngược kỳ vọng.

Trận hòa Aston Villa dù có tới 8 bàn thắng không thể che giấu những vấn đề nghiêm trọng của MU. Hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm, trong khi lối chơi thiếu ổn định khiến đội bóng đánh rơi nhiều điểm số quan trọng. Đáng báo động hơn, "Quỷ đỏ" hiện nằm trong nhóm xuống hạng và chỉ hơn đội cuối bảng đúng 1 điểm.

Trong bối cảnh ấy, Mauricio Pochettino chuẩn bị ngồi ghế nóng tại Old Trafford. Nhà cầm quân người Argentina sở hữu kinh nghiệm làm việc tại Premier League, từng dẫn dắt Tottenham và Chelsea. Khả năng xây dựng lối chơi giàu năng lượng cùng kinh nghiệm quản lý những đội bóng lớn giúp ông trở thành phương án được MU cân nhắc.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận "Quỷ đỏ" sớm đạt thỏa thuận với nhà cầm quân người Argentina. Tuy nhiên, HLV Pochettino còn rất nhiều việc phải làm với MU. Lúc này, Old Trafford cần một cuộc cải tổ thực thụ, thay vì tiếp tục lặp lại vòng xoáy thay tướng quen thuộc.