Đà Nẵng đăng cai nhiều giải thể thao cấp quốc gia và quốc tế năm 2027

Đà Nẵng tiếp tục được chọn đăng cai Giải đua thuyền Rowing biển vô địch U19 và U23 quốc gia năm 2027 sau thành công của giải đấu do thành phố đăng cai năm 2026. Ảnh: THÀNH DANH

Theo hệ thống giải thi đấu thể thao năm 2027 do Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành, Đà Nẵng được chọn đăng cai nhiều giải đấu cấp quốc gia, gồm: Giải vô địch bóng ném bãi biển quốc gia, Giải vô địch các đội mạnh Bowling quốc gia, Giải vô địch Bowling quốc gia, Giải vô địch bơi trẻ quốc gia, Giải vô địch cờ tướng trẻ xuất sắc quốc gia và Giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đăng cai Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia, Giải Sailing vô địch trẻ quốc gia, Giải đua thuyền Rowing biển vô địch U19 và U23 quốc gia, Giải đua thuyền Sailing vô địch quốc gia, Giải ván chèo đứng vô địch trẻ quốc gia và vô địch các câu lạc bộ toàn quốc, Giải vô địch lặn trẻ quốc gia, Giải vô địch trẻ và vô địch các nhóm tuổi Roller Sports quốc gia, cùng Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia.

Cùng với các sân chơi cấp quốc gia, Đà Nẵng được chọn tổ chức nhiều giải đấu quy mô quốc tế, gồm: Giải bơi vô địch đường dài Đông Nam Á, Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á, Giải vô địch vật U17 và U23 châu Á, Giải vô địch vật bãi biển thế giới. Các giải đấu diễn ra từ tháng 1 đến tháng 12/2027, hứa hẹn tạo nên không khí tranh tài sôi nổi và hấp dẫn.

Đà Nẵng được chọn là điểm đến của nhiều giải bơi cấp quốc gia và quốc tế trong năm 2027. TRONG ẢNH: Các vận động viên tranh tài tại Giải bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2026. Ảnh: THÀNH DANH

Việc Cục Thể dục thể thao Việt Nam tín nhiệm giao Đà Nẵng đăng cai nhiều giải đấu đã khẳng định năng lực, uy tín của địa phương trong công tác tổ chức các sân chơi thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao trong nước và quốc tế.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị sẽ phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia và các bên liên quan nhằm chủ động nguồn kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện tổ chức tốt các giải đấu; đồng thời chủ động làm việc với các cơ quan Trung ương để điều chỉnh thời gian tổ chức phù hợp với thực tiễn, bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất.

Nỗ lực đăng cai chuỗi giải đấu vô địch quốc gia là mục tiêu trọng tâm của ngành thể thao thành phố nhằm thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao tại địa phương phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để thành phố quảng bá hình ảnh đẹp, con người thân thiện, mến khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.