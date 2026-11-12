Bóng bàn Việt Nam vô địch đồng đội nam Đông Nam Á 2026

Bước vào trận chung kết, Đinh Anh Hoàng đưa đội tuyển bóng bàn Việt Nam vượt lên dẫn trước bằng chiến thắng 3-2 kịch tính trước Choong Javen trong trận mở màn.

Tiếp đà hưng phấn, Nguyễn Anh Tú thi đấu áp đảo và vượt qua Wong Qi Shen với tỷ số 3-0, nới rộng cách biệt lên 2-0.

Các thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam mừng chức vô địch đồng đội nam Đông Nam Á. Ảnh: VTTF

Dù Lê Đình Đức để thua sát nút 2-3 trước Lee Hong An ở trận thứ ba, nhưng Đinh Anh Hoàng đã kịp thời tỏa sáng trong màn so tài tiếp theo. Đinh Anh Hoàng thể hiện bản lĩnh vững vàng, hóa giải lối chơi tấn công của Wong Qi Shen để giành chiến thắng 3-1, qua đó ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng thuyết phục của đội tuyển bóng bàn Việt Nam là thành quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đoàn kết của toàn đội, tạo cú hích tinh thần quan trọng để các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung đơn và đôi tiếp theo.

Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 tổ chức 7 nội dung, gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Giải kết thúc ngày 15-11.