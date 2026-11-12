Thủ môn Việt kiều 2K4 vừa nhập tịch, có thể cạnh tranh vị trí với Patrik Lê Giang?

Từ Australia trở về, có cơ hội bắt chính ở sân chơi châu lục

Ngày 11/11, thủ môn Lawrence Caruso, hiện mang tên Việt Nam là Caruso Minh Khang, chính thức được trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp TP Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng với thủ thành sinh năm 2004, đồng thời giúp Thể Công - Viettel có thêm một lựa chọn nội binh trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Caruso Minh Khang sinh ngày 15/9/2004 tại Melbourne (Australia), có bố là người Australia gốc Italia và mẹ là người Việt Nam. Anh trưởng thành qua một số môi trường đào tạo bóng đá tại Australia. Đáng chú ý, Caruso từng có cơ hội ra sân tại A-League trong màu áo Central Coast Mariners khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, phần lớn thời gian thi đấu trước khi trở về Việt Nam của thủ môn này gắn với các cấp độ và giải đấu thấp hơn của bóng đá Australia.

Đầu năm 2026, Caruso trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Sau quá trình thử việc, anh được CLB Thể Công - Viettel ký hợp đồng vào tháng 8. Dù vậy, thủ môn Việt kiều chưa có nhiều cơ hội thể hiện tại đội bóng mới.

Caruso trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp, đầu quân cho CLB Thể Công Viettel. (Ảnh: FBNV)

Bước ngoặt đáng chú ý đến vào ngày 4/11, khi Caruso lần đầu được trao suất bắt chính trong màu áo Thể Công - Viettel ở chuyến làm khách trước FC Seoul tại AFC Champions League Two 2026/27. Đây là cơ hội đáng kể với thủ thành 22 tuổi, nhất là khi anh phải cạnh tranh với những đồng đội giàu kinh nghiệm hơn như Nguyễn Văn Việt và Phí Minh Long.

Trước đối thủ đến từ Hàn Quốc, Caruso có một số tình huống xử lý và cứu thua đáng chú ý, trong đó có pha cản phá cú sút xa của Anderson Oliveira ở phút 54. Dù vậy, Thể Công - Viettel vẫn nhận thất bại 0-3 sau khi để đối phương ghi 3 bàn trong khoảng thời gian cuối trận. Một trận đấu chưa đủ để đánh giá toàn diện năng lực của Caruso, nhưng việc được trao cơ hội bắt chính ở sân chơi châu lục cho thấy thủ môn trẻ đã bắt đầu có những bước tiến trong quá trình hòa nhập với đội bóng áo lính.

Caruso đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo Thể Công Viettel. (Ảnh: Fanpage CLB)

Có thể cạnh tranh với Lê Giang Patrik?

Việc nhập quốc tịch Việt Nam giúp Caruso Minh Khang có thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh tại Thể Công - Viettel. Từ giai đoạn 2 của LPBank V.League 2026/27, anh có thể được đăng ký và thi đấu với tư cách cầu thủ nội, thay vì chiếm suất ngoại binh Việt kiều chưa có quốc tịch.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Lê Giang Patrik đang là một trong những cái tên nổi bật ở vị trí người gác đền. So với Lê Giang Patrik, Caruso còn thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và chưa có nhiều cơ hội thể hiện ở V.League. Vì vậy, về việc thủ môn sinh năm 2004 có thể thay thế Patrik ở ĐT Việt Nam hay không vào thời điểm hiện tại là nhận định quá sớm. Điều đáng chờ đợi hơn là liệu Caruso có thể phát triển đủ tốt để trở thành một phương án cạnh tranh trong tương lai hay không.

Caruso hiện đã có quốc tịch Việt Nam. (Ảnh: Pham Thu Ha)

Ở tuổi 22, Caruso Minh Khang vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện chuyên môn. Cơ hội bắt chính trước FC Seoul và việc chính thức trở thành công dân Việt Nam là những dấu mốc đáng chú ý, nhưng thử thách lớn nhất với thủ môn này vẫn là giành được vị trí ổn định tại CLB. Chỉ khi được thi đấu thường xuyên và thể hiện được năng lực, Caruso mới có cơ sở để hướng tới cuộc cạnh tranh ở cấp độ đội tuyển.