U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng ở Gia Lai

Chiều 12/11, U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi để thua U23 Qatar với tỷ số 1-2 trên sân Pleiku. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul tại giải đấu, sau trận thua 0-3 trước U23 Việt Nam ở ngày khai màn.

U23 Qatar nhập cuộc hiệu quả và sớm tạo ra lợi thế. Phút thứ 8, Yaman Jarrar có pha đi bóng vượt qua sự truy cản của Thanakrit Lomnak trước khi dứt điểm bằng chân phải, đánh bại thủ môn Athithat Chankla để mở tỷ số.

Đến phút 18, hàng phòng ngự U23 Thái Lan tiếp tục mắc sai lầm trong việc theo kèm đối phương. Từ quả phạt góc của Nawaf Alawi O Alyahri, Jadd Basim Al-Sayed Salih bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, giúp Qatar nhân đôi cách biệt.

Sau thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan tiếp tục nhận thêm trận thua 1-2 trước U23 Qatar tại giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai 2026. Ảnh: FAT

Bị dẫn trước hai bàn, U23 Thái Lan nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng không tạo được nhiều tình huống thực sự nguy hiểm. Phút 25, Peeranan Buakhai có cú sút xa bằng chân trái, nhưng bóng đi vọt xà. Những điều chỉnh nhân sự của HLV Thawatchai cũng chưa thể giúp đội bóng xứ chùa vàng thay đổi cục diện trong hiệp một.

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 50, Siradanai Phosri có cơ hội dứt điểm sau đường chuyền của Worawut Noisri, nhưng cú sút chân phải lại đưa bóng đi vọt xà. Đội bóng Đông Nam Á sau đó thực hiện thêm nhiều sự thay đổi nhằm tăng cường sức tấn công.

Dù vậy, U23 Qatar vẫn duy trì được lợi thế và khiến đối thủ gặp khó trong việc tiếp cận khung thành. Phải đến phút 90+3, U23 Thái Lan mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phongsakorn Sangkhasopa thực hiện thành công quả phạt đền, đưa bóng vào lưới và giúp đội nhà có bàn danh dự.

Thời gian còn lại không đủ để U23 Thái Lan tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Qatar. Như vậy, sau hai trận tại giải U23 Gia Lai - VTV Cup 2026, U23 Thái Lan toàn thua, lần lượt trước Việt Nam và Qatar.

Hai thất bại liên tiếp cũng đặt ra nhiều vấn đề cho ban huấn luyện Thái Lan, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự và nhập cuộc. Trước U23 Việt Nam, họ thủng lưới ba bàn, còn khi gặp Qatar, đội bóng xứ chùa vàng nhận hai bàn thua chỉ trong 18 phút đầu tiên. Đây là những điểm mà HLV Thawatchai cần cải thiện trước trận đấu cuối cùng.

Đối thủ tiếp theo của U23 Thái Lan là U23 Singapore, diễn ra lúc 15h ngày 14/11 trên sân Pleiku. Sau hai trận không có điểm, đội bóng xứ chùa vàng sẽ cần một kết quả tích cực để khép lại giải đấu với hình ảnh tốt hơn.