Ngã rẽ định mệnh khiến cặp sinh đôi 'thần đồng' bóng đá Việt Nam tan sự nghiệp

Hoàng Nhật Nam và Hoàng Danh Ngọc là một trong những sản phẩm nổi bật nhất của lò đào tạo trẻ Nam Định. Tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp của anh em sinh đôi nổi tiếng này rẽ ngang theo số phận của một người thầy. Đó là huấn luyện viên Vũ Thiện Luật - người thường được biết đến với biệt danh Lưu “già”.

Những ngày “học” bóng đá

Trong kí ức của nhiều thế hệ cầu Nam Định những năm V.League chập chững lên chuyên, lò đào tạo trẻ của đội bóng này thật sự khắc nghiệt như thi đại học. Hàng trăm cầu thủ trẻ được tuyển chọn và tập luyện rồi rơi rụng dần vì nhiều lý do khác nhau. Mô hình ăn ở tập trung chưa được áp dụng ở thời điểm ấy.

Hoàng Nhật Nam trong màu áo Khánh Hòa.

Hoàng Nhật Nam và Hoàng Danh Ngọc cũng không phải ngoại lệ. Anh em sinh đôi lớn lên ở Thái Bình và được phát hiện nhờ những chuyến đi “đãi cát tìm vàng” của thầy Lưu “già”. Nhận ra cái chân trái thiên bẩm của Danh Ngọc và tư duy chiến thuật hiếm thấy ở Nhật Nam, ông Lưu “già” bèn nghĩ ra cách đưa luôn 2 anh em học trò về nhà mình ăn ở sinh hoạt.

Năm ấy, Nhật Nam và Danh Ngọc mới 12 tuổi, cũng là lúc World Cup 2022 bắt đầu tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Không còn vùi đầu vào đèn sách, Danh Ngọc lẫn Nhật Nam ăn bóng đá, ngủ bóng đá, được sống với đam mê - thứ tài năng trời ban cho hai anh em.

Con đường đến sân chơi chuyên nghiệp của hai chàng trai trẻ thuận lợi một cách kì lạ. Họ đến với V.League từ năm 17 tuổi. Danh Ngọc nhanh chóng bùng nổ và trở thành một trong những tài năng sáng giá nhất.

Nhiều thế hệ cầu thủ sau này như Lê Sỹ Minh, Nguyễn Hữu Định, Đinh Viết Tú hay Vũ Thế Vương vẫn nhìn về Danh Ngọc, Nhật Nam với ánh mắt ngưỡng mộ về tài năng thiên bẩm.

Nhật Nam có một sự nghiệp trầm lắng hơn người anh sinh đôi. Anh không nghịch ngợm, không có nhiều scandal gây tranh cãi và cũng không phát tiết tài năng sớm như Danh Ngọc. Dẫu vậy, Nhật Nam vẫn có nét hào hoa, tài tử và chính điều này, cùng với biến cố đẩy sự nghiệp của 2 anh em họ Hoàng theo một ngã rẽ khác.

Biến cố bẻ gãy sự nghiệp

Trong khi Hoàng Danh Ngọc chấp nhận ồn ào và tranh cãi để nhận khoản tiền 7 tỷ đồng để chia tay Nam Định và gia nhập Ninh Bình thì Nhật Nam không may mắn như vậy. Anh vẫn ở lại đội bóng quê hương khi Nam Định trôi về giải hạng nhì 2012. Từng được xem là một tài năng lớn, tỏa sáng ở nhiều tuyến trẻ, Nhật Nam mất dần động lực.

Danh Ngọc (trái) và Nhật Nam trong màu áo Long An.

Người ta không còn thấy Nhật Nam thực hiện những pha bóng “làm thơ” bên cạnh nhịp xử lý đầy chất quái của những cầu thủ lớn lên bên cạnh sân Thiên Trường. Chỉ mất 2 năm thôi, người ta đã dần quên đi Nhật Nam nếu đặt cạnh bàn cân Danh Ngọc.

Trưa 23/7/2013, ông Lưu “già” - tức huấn luyện viên Vũ Thiện Luật qua đời sau cơn tai biến để lại cú sốc lớn với nhiều thế hệ cầu thủ, người hâm mộ Nam Định. Nhưng với anh em nhà Danh Ngọc, Nhật Nam, cuộc đời họ dần đi theo ngã rẽ khác. 6 năm ở nhà ông Lưu “già”, họ coi ông như người cha - người mà họ thật sự nể - sợ.

“Có lẽ rằng việc thầy Lưu “già” ra đi ảnh hưởng lớn đến tâm lý của 2 anh em. Nhật Nam và Danh Ngọc rất tài năng nhưng cũng ngang tàng và cá tính. Họ dường như chỉ sợ thầy Lưu, nên khi thầy mất, họ vừa sốc và vừa trở thành những con ngựa bất kham. Cuộc đời thật khó nói chữ nếu, nhưng tôi nghĩ thầy Lưu còn thì có thể mọi thứ sẽ khác đi”, một cựu cầu thủ Nam Định chia sẻ với Báo điện tử VTC News.

Nhật Nam sau đó thi đấu cho TP.HCM và có một vài thời điểm để lại dấu ấn ở Sanna Khánh Hòa. Nhưng đó là tất cả những gì anh làm được.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo đã bắt tạm giữ Danh Ngọc và Nhật Nam về nhiều hành vi liên quan đến dàn xếp tỉ số, đánh bạc ở giải hạng Nhất Quốc gia trong màu áo Long An.

Cuộc đời của những cựu cầu thủ từng một thời được xem là viên ngọc đầy tài năng của bóng đá Việt Nam bước vào chương tăm tối bậc nhất.