Đội tuyển Việt Nam chia tay 4 cầu thủ sau trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), những cầu thủ được trở về CLB gồm: Thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức.

Olaha Mạnh Đức có trận ra mắt thành công trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu, CLB Công an TP.HCM sẽ tiếp đón Buriram United (Thái Lan) lúc 19h30 ngày 18.11 trên sân Gò Đậu (Bình Dương), trong khuôn khổ bảng A. Đây là trận đấu quan trọng đối với đại diện Việt Nam trong hành trình cạnh tranh tại sân chơi khu vực.

Việc điều chỉnh nhân sự được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và CLB, nhằm bảo đảm kế hoạch thi đấu của cả hai bên.

Trong đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang-sik cũng không đặt nặng việc giữ quân số tối đa mà chú trọng rà soát lực lượng, đánh giá phong độ và trao cơ hội cho những nhân tố mới.

Sau trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, HLV Kim Sang-sik đánh giá tích cực nỗ lực của các học trò, nhất là khi nhiều cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc tại V.League và các giải quốc tế.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành lời khen cho Olaha Mạnh Đức khi tiền đạo này ghi bàn ngay trong lần đầu ra mắt đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, Nguyễn Thái Quốc Cường cũng được ghi nhận với màn thể hiện tích cực ở tuyến giữa.

Thủ thành Lê Giang Patrik trở về CLB chủ quản sau trận đấu ra quân ở Casper Cup 2026. Ảnh: VFF

Ở vị trí thủ môn, Lê Giang Patrik tiếp tục nhận được sự tin tưởng nhờ phong độ ổn định và khả năng tạo sự an tâm cho hàng phòng ngự. Khi thủ thành này trở về CLB, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt sẽ có thêm cơ hội thể hiện trong trận đấu tiếp theo của đội tuyển.

Việc tạo điều kiện cho 4 cầu thủ trở về Công an TP.HCM cho thấy sự chủ động trong phối hợp giữa đội tuyển quốc gia và các CLB, đặc biệt khi lịch thi đấu trong nước và quốc tế ngày càng dày đặc.

Trước đó, HLV Kim Sang-sik cũng không triệu tập phần lớn cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, ngoại trừ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, trong đợt tập trung chuẩn bị cho Casper Cup 2026.

Cách điều chỉnh này giúp các CLB có lực lượng phục vụ những mục tiêu trước mắt, đồng thời tạo điều kiện để Ban huấn luyện đội tuyển tiếp tục thử nghiệm, đánh giá nhân sự và xây dựng chiều sâu