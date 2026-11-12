Tình nghĩa của bầu Đức với bóng đá Thái Lan sau hơn 20 năm

Chuyến thăm bảo tàng đội bóng phố Núi không chỉ gợi lại ký ức của một cựu cầu thủ, mà còn nhắc nhớ mối lương duyên đặc biệt giữa bầu Đức với bóng đá xứ chùa vàng.

Có những mối quan hệ trong bóng đá không kết thúc khi cầu thủ rời đội bóng hay huấn luyện viên chia tay một chiếc ghế. Hai thập kỷ sau ngày khoác áo HAGL, Choktawee Promrut trở lại Gia Lai trong vai trò trợ lý HLV U23 Thái Lan. Sau buổi tập của đội tuyển, ông dành thời gian ghé thăm bảo tàng HAGL tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, nơi lưu giữ những hình ảnh, danh hiệu và kỷ vật của đội bóng phố Núi.

Sau 20 năm, Choktawee Promrut trở lại Gia Lai, nơi ông từng khoác áo HAGL cùng những huyền thoại bóng đá Thái Lan. Ảnh: Tấn Anh

Trong không gian ấy có cả hình ảnh những cầu thủ Thái Lan từng góp mặt trong hành trình của HAGL. Năm 2005, Choktawee từng thi đấu cho đội bóng phố Núi bên cạnh những cái tên nổi tiếng như Kiatisuk Senamuang, Dusit Chalermsan, Tawan Sripan và Wimon Jancome. Đó là một phần ký ức đáng nhớ trong sự nghiệp của ông, đồng thời cũng là chương đặc biệt trong lịch sử HAGL.

Câu chuyện bóng đá Thái Lan với bầu Đức thực tế bắt đầu sớm hơn thế. Ngày 18/2/2002, Kiatisuk và trung vệ Chukiat đặt chân đến Pleiku. Bản hợp đồng với ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á thời điểm ấy tạo nên tiếng vang lớn, không chỉ với HAGL mà còn với bóng đá Việt Nam. Saostar từng kể lại hành trình bầu Đức sang Thái Lan, kiên trì xúc tiến hợp đồng và quyết tâm đưa bằng được Kiatisuk về phố Núi.

Đó không đơn thuần là một thương vụ ngoại binh. Bầu Đức muốn chứng minh rằng một đội bóng Việt Nam cũng có thể chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu khu vực. Kiatisuk sau đó cùng HAGL giành hai chức vô địch V.League, trở thành một trong những biểu tượng đáng nhớ nhất của đội bóng phố Núi. Sự xuất hiện của những cầu thủ Thái Lan như Dusit, Tawan Sripan và Chukiat càng làm đậm thêm mối liên kết giữa hai nền bóng đá.

Điều đặc biệt là tình cảm ấy không chỉ tồn tại trên sân cỏ. Trong một cuộc phỏng vấn với Saostar, Kiatisuk từng kể rằng bầu Đức là người sống giản dị, thân thiện, luôn đối xử bình đẳng với cầu thủ và nhân viên. Một ông chủ lớn nhưng sẵn sàng ngồi ăn cùng mọi người, không tạo khoảng cách trong sinh hoạt. Kiatisuk cũng nhấn mạnh bầu Đức có tình yêu bóng đá cháy bỏng và khát vọng giúp bóng đá Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.

Cựu tiền vệ Thái Lan Datsakorn Thonglao từng dành cho bầu Đức một sự ví von đầy tình cảm: ông chăm sóc các cầu thủ như người cha chăm sóc con mình. Đó là lời nhận xét cho thấy cách bầu Đức xây dựng mối quan hệ với những cầu thủ nước ngoài không chỉ bằng hợp đồng hay tiền bạc, mà còn bằng sự quan tâm trong cuộc sống thường ngày.

Mối lương duyên với Kiatisuk cũng được nối dài qua nhiều năm. Sau khi từng thi đấu cho HAGL, Zico Thái trở lại dẫn dắt đội bóng phố Núi. Dù hiện tại không còn làm việc tại Gia Lai, ông vẫn dành cho bầu Đức sự kính trọng đặc biệt. Sau chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại Pleiku, Kiatisuk nhắc lại: “Dù hiện tại có làm việc ở đâu đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ quên ơn của người sếp này”.

Bầu Đức có tình yêu bóng đá rất lớn. Ảnh: HAGL

Lời tri ân ấy khiến câu chuyện về Choktawee trở lại HAGL sau 20 năm càng thêm ý nghĩa. Bởi trong bóng đá, có những người chỉ gắn bó với một đội bóng vài mùa giải, nhưng ký ức và tình cảm thì kéo dài cả cuộc đời. Bầu Đức đã tạo ra một môi trường để nhiều cầu thủ Thái Lan có những năm tháng đáng nhớ tại Việt Nam, và chính họ cũng góp phần làm nên lịch sử HAGL.

Năm 2026, khi Gia Lai tổ chức các giải bóng đá quốc tế U14 và U23, mối liên kết ấy tiếp tục được nối dài. Những cầu thủ trẻ Thái Lan lại có mặt tại Pleiku, thi đấu trên sân bóng từng chứng kiến nhiều thế hệ cầu thủ của hai nước gặp gỡ. Bầu Đức không chỉ đưa bóng đá Thái Lan đến với HAGL trong quá khứ, mà còn góp phần tạo ra những sân chơi để thế hệ mới tiếp tục giao lưu và học hỏi.

Chuyến thăm bảo tàng của Choktawee là câu chuyện rất đẹp, khi một người từng khoác áo HAGL trở lại sau 20 năm đã gợi nhắc về giá trị của những mối quan hệ mà bóng đá tạo ra. Với bầu Đức, thành công không chỉ nằm ở những chức vô địch hay bản hợp đồng đình đám. Đôi khi, điều đáng quý hơn cả là sau nhiều năm, những cầu thủ từng rời Gia Lai vẫn nhớ về ông bằng sự trân trọng và biết ơn.