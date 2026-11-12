Bóng bàn Việt Nam vô địch Đông Nam Á sau 10 năm

Đinh Anh Hoàng thắng cả hai trận đơn trong chung kết, góp công lớn giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1.

Sáng 12/11, tuyển bóng bàn nam Việt Nam đánh bại chủ nhà Malaysia 3-1 trong trận chung kết Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại Kuala Lumpur. Chiến thắng đưa Việt Nam trở lại ngôi vô địch đồng đội nam khu vực lần đầu tiên kể từ năm 2016.

Đinh Anh Hoàng trở thành nhân vật nổi bật nhất trận chung kết khi thắng cả hai trận đơn, trực tiếp mang về điểm mở màn và điểm quyết định cho tuyển Việt Nam.

Ở trận đầu tiên, tay vợt sinh năm 2001 chạm trán Choong Javen, nhà vô địch đơn nam Đông Nam Á 2024. Anh Hoàng khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 11-3, nhưng sau đó phải trải qua cuộc rượt đuổi căng thẳng kéo dài 5 ván. Ở ván quyết định, anh thắng sát nút 11-9, khép lại trận đấu với tỷ số 3-2.

Nguyễn Anh Tú tiếp tục đánh bại Wong Qi Shen 3-0, giúp Việt Nam dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, Malaysia rút ngắn tỷ số khi Lee Hong An thắng Lê Đình Đức 3-2 ở trận thứ ba.

Trở lại bàn đấu trong trận đơn thứ tư, Anh Hoàng để thua Wong Qi Shen 6-11 ở ván mở màn. Tay vợt CAND–T&T sau đó thắng liên tiếp ba ván với tỷ số 12-10, 11-9 và 11-8, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho tuyển Việt Nam.

Phong độ của Anh Hoàng mang tính quyết định trong hành trình vô địch. Tại bán kết gặp Singapore, anh thắng Nicholas Tan 3-2 sau khi bị dẫn 1-2 về số ván, rồi đánh bại Josh Chua 3-0. Việt Nam vượt qua Singapore 3-1, qua đó đòi lại món nợ thua đối thủ 2-3 tại SEA Games 33 năm 2025.

Tính riêng nội dung đồng đội nam, Anh Hoàng thắng 7 trong 8 trận đơn tại giải, chỉ thua một trận trước Phakphoom của Thái Lan. Đáng chú ý, anh toàn thắng cả 4 trận tại bán kết và chung kết, những thời điểm có áp lực lớn nhất.

Tuyển bóng bàn nam Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên kể từ năm 2016.

HLV Vũ Mạnh Cường của CLB CAND–T&T đánh giá Anh Hoàng tiến bộ rõ rệt sau quá trình tập huấn và thi đấu trong nước, đặc biệt ở khả năng giữ vững tâm lý khi trận đấu bước vào thời điểm quyết định.

Với Đinh Anh Hoàng, anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo bóng bàn T&T, được xây dựng từ năm 2007. Tay vợt này từng cùng Trần Mai Ngọc giành HCV đôi nam nữ SEA Games 32 năm 2023, chấm dứt 26 năm chờ đợi của bóng bàn Việt Nam ở nội dung này.

Từ tháng 5/2024, Anh Hoàng chuyển sang thi đấu cho CAND–T&T sau thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân và T&T Group.

Nếu từng gây chú ý với tấm HCV đôi nam nữ SEA Games, Anh Hoàng giờ khẳng định vai trò trụ cột ở nội dung đồng đội nam. Bốn chiến thắng tại bán kết và chung kết giải Đông Nam Á 2026 cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu của tay vợt sinh năm 2001, đồng thời góp phần đưa bóng bàn Việt Nam trở lại ngôi vô địch khu vực sau 10 năm.