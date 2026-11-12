MU đạt thỏa thuận nguyên tắc với Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino sẽ thay thế Michael Carrick trên ghế thuyền trưởng

Những diễn biến mới nhất cho thấy ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu xúc tiến các thủ tục cần thiết nhằm đưa nhà cầm quân người Argentina trở lại môi trường bóng đá cấp CLB.

Quá trình đàm phán hiện tập trung vào việc giải phóng hợp đồng của cựu HLV Tottenham với LĐBĐ Mỹ (US Soccer). Nếu muốn đưa Pochettino về Old Trafford, MU sẽ phải kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 7,5 triệu bảng.

HLV Mauricio Pochettino hiện đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Mỹ và vẫn còn những ràng buộc hợp đồng với đội bóng này tới hết World Cup 2030, sau khi vừa gia hạn hợp đồng thêm 4 năm hồi tháng 8.

Vì vậy, dù MU đã đạt được bước tiến quan trọng trong quá trình thương thảo, hai bên vẫn cần giải quyết những vấn đề liên quan đến việc chiến lược gia 54 tuổi rời khỏi vị trí hiện tại.

Theo kế hoạch, chiến lược gia người Argentina có thể tiếp tục dẫn dắt ĐT Mỹ trong các trận đấu tại FIFA Days tháng 11.2026 trước khi chính thức chuyển sang công việc mới.

Trong khi đó, MU dự kiến sẽ đưa ra quyết định sa thải HLV Michael Carrick. Đây là hệ quả tất yếu khi “Quỷ đỏ” đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League, thành tích tệ nhất của họ sau 10 vòng đấu kể từ mùa giải 1986/1987.

Việc MU rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh được xem là nguyên nhân khiến ban lãnh đạo đội bóng phải cân nhắc thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Dù HLV Michael Carrick từng được kỳ vọng sẽ tạo ra sự ổn định và giúp đội bóng tìm lại bản sắc, những kết quả không như mong đợi đã khiến niềm tin dành cho ông suy giảm đáng kể.

Đáng chú ý, quyết định thay đổi HLV lần này được cho là nhận được sự đồng thuận từ Avram Glazer, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong cơ cấu sở hữu MU.

Pochettino không phải cái tên xa lạ với đội chủ sân Old Trafford. Theo SunSport, Sir Alex Ferguson đã thúc đẩy MU chiêu mộ nhà cầm quân này trong hơn một thập kỷ qua. Kể từ cuộc gặp ăn trưa với chiến lược gia người Scotland năm 2016, Pochettino đã có tới 6 lần được đưa vào danh sách ứng viên của “Quỷ đỏ”.

Nếu thương vụ hoàn tất, HLV Mauricio Pochettino sẽ chính thức trở lại Premier League, nơi ông từng gây ấn tượng khi dẫn dắt Tottenham, đưa đội bóng vào chung kết Champions League mùa giải 2018/2019, đồng thời tích lũy kinh nghiệm tại PSG và Chelsea.

Dù vậy, ngay cả khi thương vụ hoàn tất, những vấn đề về quyền sở hữu, chất lượng đội hình và định hướng dài hạn của MU vẫn cần được giải quyết.