Một hành lang, nhiều lợi ích

Việc doanh nghiệp bỏ tiền hỗ trợ quy hoạch cho dự án không có gì lạ. Vấn đề là tiền của doanh nghiệp đang được dùng để nghiên cứu một tuyến đường sắt thuộc mạng lưới quốc gia, quốc tế, tác động vượt xa một địa phương hay một dự án riêng lẻ. Nếu làm được, tuyến từ cảng Mỹ Thủy đến Lao Bảo sẽ giúp tăng năng lực chở hàng, nối cảng biển với cửa khẩu, giảm tải cho đường bộ, thúc đẩy logistics, công nghiệp, dịch vụ cho Quảng Trị. Xa hơn nữa, tuyến này có thể trở thành một phần của Hành lang kinh tế Đông-Tây, giúp Việt Nam kết nối tốt hơn với Lào và các vùng kinh tế phía Tây Đông Dương. Nếu việc kết nối đường sắt sang Lào cũng được tính toán đồng bộ, lợi ích của tuyến sẽ còn lớn hơn nhiều, vượt ra khỏi ranh giới một tỉnh.

Tuyến đường sắt Mỹ Thủy-Lao Bảo có chiều dài khoảng 114km, khổ đường tiêu chuẩn 1.435mm, lộ trình đầu tư sau năm 2030. Ảnh: baochinhphu.vn

Vì thế, việc kêu gọi doanh nghiệp góp sức làm quy hoạch là hướng đi đáng khuyến khích. Song, vì nguồn tiền đến từ doanh nghiệp nên tầm nhìn quy hoạch phải rộng hơn lợi ích riêng của họ. Bộ Xây dựng hoan nghênh, coi đây là cách huy động nguồn lực xã hội cho hạ tầng, nhưng bộ cũng nhấn mạnh: Việc này phải hoàn toàn tự nguyện, không vụ lợi, không được ảnh hưởng đến lợi ích chung của Nhà nước và người dân, doanh nghiệp không được can thiệp vào chuyên môn quy hoạch. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm một tuyến đường sắt phục vụ riêng cho cảng biển mà phải là một hành lang vận tải mang lại giá trị cho Quảng Trị, cho cả khu vực, cho quốc gia và cho việc kết nối với quốc tế.