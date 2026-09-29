Cần huy động hơn 800.000 tỷ đồng xây mới và mở rộng cao tốc

Giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến đầu tư xây dựng mới 2.231km và mở rộng, hoàn thiện 1.187km đường bộ cao tốc hiện hữu, tổng nhu cầu vốn khoảng hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực đã được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư khoảng 403.400 tỷ đồng. Số vốn cần tiếp tục cân đối, huy động khoảng 839.400 tỷ đồng.

Trước nhu cầu nguồn lực rất lớn, song song với việc phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, việc huy động hiệu quả nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước có ý nghĩa quan trọng. Nhà nước tập trung nguồn lực cho các công trình thiết yếu, có tính chiến lược, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực tư nhân tham gia đầu tư, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông.