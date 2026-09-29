Vàng xuống thấp nhất 7 tuần: Cú sốc dầu đang đảo ngược logic trú ẩn?

Cú giảm 4% và “nghịch lý” của dầu

Giá vàng giao ngay trong phiên 28/9 có lúc giảm tới 4%, xuống 4.110,55 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 5/8. Đến 13h30 giờ New York, vàng vẫn giảm 3,5%, còn 4.136,81 USD/ounce; vàng tương lai Mỹ chốt phiên giảm 3,5% xuống 4.168,40 USD/ounce. Bạc giảm 4,5% xuống 61,39 USD/ounce, platinum mất 2,8% và palladium giảm 3,6%.

Đợt bán tháo diễn ra đúng lúc rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu. Thông thường, căng thẳng Trung Đông và giá dầu tăng có thể hỗ trợ vàng nhờ nhu cầu trú ẩn và vai trò phòng ngừa lạm phát. Nhưng lần này, kênh tác động qua lãi suất lại mạnh hơn.

Dầu tăng mạnh trong phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất hòa bình của Iran nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Giá Brent sau đó thu hẹp mức tăng và chốt phiên tại 105,28 USD/thùng, tăng gần 1%.

Với vàng, vấn đề không chỉ nằm ở giá dầu cao hơn, mà ở tác động tới lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Thị trường đang định giá khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp vào tháng 10, trong khi xác suất có một lần tăng vào tháng 12 lên khoảng 94%, theo Công cụ FedWatch của CME.

Khi kỳ vọng lãi suất đi lên, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tăng. Lợi suất Treasury kỳ hạn 10 năm trong phiên chạm mức cao nhất kể từ tháng 6/2007 trước khi hạ nhiệt. Đồng USD đồng thời đứng gần đỉnh hai tháng. Đây là tổ hợp bất lợi cho vàng: tài sản sinh lãi hấp dẫn hơn, chi phí cơ hội nắm giữ vàng tăng, còn USD mạnh khiến kim loại quý đắt hơn.

Áp lực không chỉ đến từ Fed

Điểm đáng chú ý hơn là lực đỡ từ dòng tiền đầu tư và nhu cầu mua vàng vật chất cũng đang yếu đi.

Dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy vị thế mua ròng vàng của các nhà quản lý quỹ trong tuần kết thúc ngày 22/9 đã giảm xuống thấp nhất kể từ cuối tháng 7, khi vàng giao dịch quanh 4.000 USD/ounce. Điều đó cho thấy một phần nhà đầu tư đầu cơ đã giảm mức đặt cược vào chiều tăng trước phiên bán tháo ngày 28/9.

Các quỹ hoán đổi danh mục được bảo chứng bằng vàng cũng ghi nhận rút ròng 1,6 tấn trong tuần trước, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dù tổng lượng nắm giữ vẫn ở mức 4.249 tấn. Thêm vào đó, nhu cầu tại Trung Quốc đã suy yếu trước kỳ nghỉ lễ từ ngày 1 đến 7/10. Mức chênh giá vàng trong nước so với giá quốc tế đã giảm về 0 vào cuối tuần trước.

Như vậy, cú giảm lần này phản ánh nhiều tầng áp lực cùng lúc: dầu tăng làm dày thêm rủi ro lạm phát; kỳ vọng Fed tăng lãi suất đẩy lợi suất trái phiếu lên; USD mạnh hơn; trong khi vị thế đầu cơ, dòng tiền quỹ và cầu vàng vật chất Trung Quốc đều kém thuận lợi. Sự cộng hưởng này khiến chức năng trú ẩn của vàng tạm thời bị lấn át bởi chi phí nắm giữ ngày càng cao.

Điều đó không đồng nghĩa vàng đã mất vai trò trú ẩn. Reuters dẫn Rhona O'Connell, nhà phân tích tại StoneX, cho rằng lực mua của các ngân hàng trung ương và nhu cầu tại Ấn Độ dự kiến tăng mạnh hơn trước lễ Diwali và mùa cưới vẫn có thể tạo lực đỡ cho vàng. Tuy nhiên, mặt bằng giá cao, cùng sức ép lên thu nhập do mùa mưa yếu, có thể hạn chế nhu cầu mua trang sức của những người tiêu dùng nhạy cảm với giá, đặc biệt là nông dân Ấn Độ.