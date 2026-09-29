Điện Biên: Đưa mắc ca lên các chuyến bay của Vietnam Airlines

Đại diện UBND tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện bàn giao sản phẩm hạt mắc ca Điện Biên để giới thiệu, quảng bá trên các chuyến bay. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Đây là hoạt động cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và Vietnam Airlines, tạo thêm kênh quảng bá, đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận hành khách trong nước và quốc tế.

Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương cho biết, tỉnh xác định mắc ca và cà phê là những cây trồng chủ lực, có tiềm năng tạo giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho người dân. Việc đưa nhân hạt mắc ca lên các chuyến bay của Vietnam Airlines là bước kết nối sản phẩm với thị trường, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng nguyên liệu và người sản xuất.

Sản phẩm mắc ca Điện Biên được đưa ra khu vực Cảng hàng không Điện Biên, sẵn sàng theo các chuyến bay của Vietnam Airlines đến với người tiêu dùng và du khách. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Hiện, tỉnh Điện Biên có trên 19.000 ha mắc ca, trong đó hơn 3.500 ha đã cho sản phẩm, sản lượng trên 3.500 tấn. Tỉnh có 7 cơ sở chế biến, 10 sản phẩm mắc ca được công nhận OCOP 3 sao, 2 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và 1 mã số vùng trồng. Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành khoảng 40.000 ha mắc ca, gắn phát triển vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Các sản phẩm mắc ca Điện Biên được trưng bày, giới thiệu tại chương trình, cho thấy sự đa dạng trong chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm từ vùng nguyên liệu. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Sản phẩm nhân hạt mắc ca được bàn giao lần này đạt chứng nhận OCOP 3 sao và được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Đây là những điều kiện quan trọng để sản phẩm tham gia các kênh phân phối, quảng bá có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Dịch vụ hành khách, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Dịch vụ hành khách, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần Vietnam Airlines, việc đưa mắc ca Điện Biên lên các chuyến bay là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai bên, đồng thời tiếp nối chương trình “Con đường nông sản” của Vietnam Airlines nhằm giới thiệu sản vật đặc trưng của các địa phương tới hành khách trong nước và quốc tế. Thông qua hoạt động này, hành khách có thêm cơ hội biết đến sản phẩm mắc ca Điện Biên, qua đó mở rộng khả năng kết nối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và đối tác.

Đại diện UBND tỉnh Điện Biên, Vietnam Airlines và các đơn vị liên quan chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bàn giao sản phẩm hạt mắc ca Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương cho biết, thời gian tới tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tỉnh cũng mong muốn tiếp tục phối hợp với Vietnam Airlines khai thác hiệu quả lợi thế của hàng không trong quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, văn hóa và du lịch Điện Biên đến du khách trong nước và quốc tế.