FPT có gần 182.000 cổ đông, khối ngoại còn nắm 28,5% vốn

Cổ đông FPT đến dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN

Theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP FPT (mã FPT) công bố trên HoSE ngày 28/9, tập đoàn công nghệ này có 181.748 cổ đông.

Trong đợt phát hành vừa qua, FPT đã phân phối thành công hơn 171,4 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của FPT tăng từ hơn 17.143 tỷ đồng lên hơn 18.857 tỷ đồng. Số cổ phiếu mới dự kiến được chuyển giao trong tháng 10/2026.

Số lượng cổ đông của FPT đã tăng mạnh trong những năm gần đây, từ hơn 44.000 người vào cuối năm 2022 lên gần 182.000 người vào tháng 9/2026.

Theo các báo cáo thường niên của doanh nghiệp, tại thời điểm cuối tháng 12/2022, FPT có 44.358 cổ đông. Trong đó, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu hơn 7% vốn điều lệ công ty; tiếp đến là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, sở hữu 5,79% vốn điều lệ công ty.

Năm 2023, 2024, số lượng cổ đông của FPT tăng nhưng không lớn, giữ ở mức quanh 50.000 người. Tuy nhiên sang năm 2025, số lượng cổ đông tăng vọt lên hơn 127.000 người và tiếp tục tăng lên trong năm 2026.

Tại thời điểm cuối năm 2025, ông Trương Gia Bình vẫn là cổ đông lớn nhất tại công ty với tỷ lệ sở hữu 6,89% vốn điều lệ; tiếp theo là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, sở hữu 5,67% vốn điều lệ.

Ngoài số lượng, cơ cấu cổ đông của FPT cũng có thay đổi đáng kể theo thời gian. Cuối năm 2022, số lượng cổ đông nắm giữ từ 1 triệu cổ phiếu trở lên là 181, chiếm 81,12% tổng số lượng cổ phiếu phát hành. Đến cuối năm 2025, nhóm này tăng lên 254 người nhưng tỷ lệ nắm giữ giảm xuống còn 72,88%. Số lượng cổ đông nắm giữ 1-999 cổ phiếu đông đảo nhất với 89.786 người; song nhóm này chỉ nắm giữ 1,15% cổ phần của doanh nghiệp.

Đặc biệt, FPT từng kín “room ngoại” 49% (tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài) vào cuối năm 2022. Song đến cuối năm 2025, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài chỉ còn 38,73%. Từ đầu năm 2026 đến nay, khối ngoại vẫn tiếp tục rút ròng tại mã này.

Theo báo cáo trên HoSE, tại ngày 29/9/2026, nhà đầu tư đang nắm giữ gần 488 triệu cổ phiếu FPT, chiếm gần 28,5% tổng số cổ phần của doanh nghiệp.

Trên thị trường, cổ phiếu FPT đang giao dịch ở vùng giá hơn 63.000 đồng/cp, giảm hơn 30% so với hồi đầu năm nay và giảm khoảng 46% so với đỉnh lịch sử hồi đầu năm 2025.